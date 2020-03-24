M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представил технологию VDI – удаленные полнофункциональные рабочие столы для работы в облачной среде из любого места. Технология позволяет оставить всех удаленных сотрудников внутри корпоративной системы. Сотрудники смогут использовать мощное высоконадежное серверное оборудование в виде рабочих станций, которое доступно удаленно, в любое время и в любом месте.

«Многие компании отправили своих сотрудников работать из дома, чтобы обеспечить их самоизоляцию, которая рекомендована ВОЗ из-за пандемии коронавируса. VDI – это идеальное решение для эффективной работы удаленно. Среди основных преимуществ – безопасность данных. Все данные хранятся на высоконадежных серверах. На конечном пользовательском устройстве можно зайти внутрь корпоративной сети и работать с любыми файлами, но при этом нельзя их скопировать», – сказал Евгений Горохов, исполнительный директор Stack Group.

VDI подходит для пользователей, нетребовательных к графической подсистеме, а доступ к высокопроизводительной подсистеме в виртуальных рабочих столах обеспечивает видеокарта Nvidia GRID – для работы с 3D в профессиональных программных продуктах. Технология VDI с видео картой Nvidia GRID позволяет использовать несколько вариантов графического ускорения – от самого простого до высокопроизводительного на уровне топовых видео систем. Разворачивать в облаке рабочие места можно по схеме аренды за 10 минут.

«Мы отметили возрастающий спрос на VDI и VDI GRID в последние две недели. Безусловно, данная модель использования ИТ-инфраструктуры сегодня является наиболее востребованной и экономически обоснованной. Решение VDI действительно надежное, позволяющее получить доступ к рабочему столу в корпоративной системе удаленно и безопасно», – отметил Евгений Горохов.