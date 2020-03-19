ВШЭ и Segmento разработают новые стандарты маркетинга для бизнеса

ВШЭ и Segmento запускают «Дискус-клуб Online-to-Offline» – первую в России дискуссионную площадку по O2O-маркетингу. Такой маркетинг основан на технологиях Big Data и Machine Learning и позволяет привлекать потребителей из интернета, используя знания об их поведении и интересах в цифровой среде и офлайне.

Проект создан по инициативе Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ и компании Segmento и ориентирован на маркетологов и топ-менеджеров, а также специалистов, которые нуждаются в новых О2О знаниях и навыках в цифровую эпоху.

Первая в России дискуссионная площадка по О2О будет реализована в формате научной дискуссии. Такой формат предполагает сопоставление различных точек зрения по актуальным проблемам бизнеса с целью поиска способов их разрешения и в помощь разработке управленческих решений. Результатом работы площадки станет создание ключевых подходов и технологических решений в управлении поведением потребителей в модели Online-to-Offline - в цифровой и физической средах одновременно.

Первый сезон работы Клуба стартует на площадке Высшей школы экономики 16 апреля 2020 года. Уже заявлена тема первой встречи Клуба: «Решения офлайн и онлайн-маркетинга для моделирования O2O-поведения потребителя». Активное участие в мероприятии примут действующие директора по маркетингу, топ-менеджеры медийных агентств и специалисты по управлению данными. Офлайновые встречи будут включать небольшое количество участников, будет организована онлайн-трансляция мероприятий.

По итогам первого сезона работы Клуба будет опубликован White Paper – исследование основных бизнес-практик в сфере O2O-маркетинга в России.

Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса, сказала: «Современный маркетинг и его самые актуальные потребности - привлечение новой аудитории и измерение эффективности маркетинговых коммуникаций - невозможен без использования технологий. Дискус-клуб О2О позволит маркетологам познакомиться с лучшими бизнес-практиками на стыке новейших технологий и управления потребительским поведением».

Александр Куликов, заместитель генерального директора Segmento, отметил: «В 2019 году рынок O2O-решений сопровождался ростом. Сегодня провайдеры подобных технологий предлагают бизнесу значительные возможности по увеличению эффективности рекламных коммуникаций и выручки. Вместе с тем необходимо упорядочить существующие практики и выработать единые стандарты, чтобы все игроки рынка могли без труда ими воспользоваться - встроить их в свои процессы. В этом мы видим миссию нашего сотрудничества с Высшей школой маркетинга и развития бизнеса».

Участвовать в работе Дискус-клуба О2О не сложно: нужно следить за повесткой Клуба на лендинге o2omarketing.pro (откроется 26.03) и регистрироваться на его мероприятия.