«Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры

«Базальт СПО» и «Норси-транс» обеспечили совместимость операционных систем «Альт» с серверами серии «Яхонт-УВМ». Созданный программно-аппаратный комплекс поможет решить задачу импортозамещения ИТ-инфраструктуры. В первую очередь, он найдет применение в информационных системах органов государственной власти и силовых структур, на стратегически важных предприятиях топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и металлургии, в здравоохранении и банковской сфере.

Аппаратная часть комплекса базируется на серверах «Яхонт-УВМ Э12», «Яхонт-УВМ Э24», «Яхонт-УВМ Э124», которые сконструированы и произведены в России. В состав оборудования включена отечественная доверенная программно-аппаратная платформа «Эльбрус» (разработка МЦСТ). Функциональность серверов можно наращивать, не прибегая к конструктивным изменениям. Задача решается установкой плат расширения и системных модулей (однопроцессорного или многопроцессорного). Программную часть составляют операционные системы «Альт сервер 9» общего применения и «Альт 8 СП сервер» с высоким уровнем защиты.

«Построение цифровой инфраструктуры на основе российских серверов и операционных систем позволяет решить сразу две задачи, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании "Базальт СПО". – Для организаций это возможность создавать цифровую среду с длительным жизненным циклом, в том числе – для критически важной инфраструктуры. Для государства – обеспечение технологической независимости и развитие отечественного ИТ-рынка. Мы уверены, что вычислительные комплексы "Норси-транса" с программным окружением "Базальт СПО" найдут широкое применение в инфраструктуре предприятий разных отраслей».

«Для создания доверенной импортонезависимой среды необходимо обеспечить присутствие отечественных разработчиков во всех элементах цепочки "сервер – процессор – операционная система – отраслевое ПО", и сейчас сделан еще один шаг в данном направлении», – отметил генеральный директор компании «Норси-транс» Сергей Овчинников.

Совместимость и корректность работы операционных систем семейства «Альт» с серверным оборудованием серии «Яхонт-УВМ» подтверждены сертификатом. Испытания проведены специалистами компаний «Базальт СПО» и «Норси-транс».

Правообладатель ОС «Альт сервер 9» – «Базальт СПО». Права на ОС «Альт 8 СП сервер», сертифицированной ФСТЭК России, принадлежат компании ИВК.

Сведения о «Яхонт-УВМ» внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России по коду 26.20.2 (системы хранения данных), а сведения об ОС «Альт» – в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.