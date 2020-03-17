Приложение «Триколор Кино и ТВ» доступно на умных телевизорах LG

Мультиплатформенный оператор цифровой среды «Триколор» и компания LG Electronics объявляют о запуске приложения «Триколор Кино и ТВ» на телевизорах LG.

Приложение «Триколор Кино и ТВ» теперь доступно на телевизорах LG, работающих на платформе WebOS 2.0 и выше, подключенных к интернету. Для активации необходимо скачать и установить приложение из LG Store.

У клиентов «Триколора», после авторизации с помощью Триколор ID или номера мобильного телефона и пароля от Личного кабинета, есть возможность бесплатно просматривать порядка 120 каналов, в том числе 45 — в формате HD. При подключении им предлагаются ленты рекомендаций контента и интерактивные функции управления эфиром (перемотка, пауза, телеархив). Пользователям также доступен онлайн-кинотеатр «Триколора» с пополняющейся библиотекой фильмов зарубежных и российских студий.

Владельцам смарт-телевизоров LG, которые не являются клиентами «Триколора», после регистрации в приложении будет открыт бесплатный доступ к просмотру 30 онлайн-каналов, 350 фильмам из «золотого фонда» «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований, зрелищных событий космической отрасли и культурных мероприятий. Для получения доступа ко всем онлайн-каналам с интерактивными функциями управления эфиром необходимо подключить услугу «Онлайн ТВ» (1500 руб./год или 149 руб./мес.). Оператор также предлагает услугу доступа к онлайн-кинотеатру Триколора — «Смотри Кино» (1500 руб./год или 149 руб./мес.) и услугу «Смотри Кино и ТВ» (2500 руб./год или 249 руб./мес.), объединяющий в себе онлайн-каналы и онлайн-кинотеатр «Триколора».