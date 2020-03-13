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Спецпроекты

Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Inline Technologies приняла участие в проекте по созданию в Якутии системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Проект осуществлялся под эгидой Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), профильных министерств и ведомств республики.

Построение системы-112 в Якутии стало частью реализации федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации». Таким образом, Якутия вошла в число 50 регионов Российской Федерации, оснащенных службой вызова экстренных служб по принципу «единого окна».

Inline Technologies создала базовую инфраструктуру системы в основных регионах Якутии, а также развернула центр обработки вызовов системы-112 при Республиканском центре инфокоммуникационных технологий. Кроме того, компания провела оснащение оперативных служб Республики Саха специальным оборудованием и программным обеспечением и реализовала опытную эксплуатацию системы в городских округах Якутск, Жатай, а также в 8 районах Якутии.

«Для нашей компании это первый такого рода проект. Мы впервые работали над созданием инфраструктуры приема массовых экстренных обращений граждан в столь крупном масштабе, – отметил Сергей Дзюня, руководитель направления регионального развития Inline Technologies. – Полученный опыт и навыки многоканальной обработки данных телематики и геопозиционирования мы теперь сможем применять при реализации системы-112 в других регионах страны, а также для решения задач слежения и мониторинга в транспортной, логистической и других отраслях».

В настоящее время система экстренного вызова по единому номеру «112» внедрена на всей территории Якутии. Планы дальнейшего ее развития включают в том числе внедрение механизмов автоматической маршрутизации данных геопозиционирования на основе искусственного интеллекта, а также разработку дополнительных сервисов по оказанию психологической помощи.

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