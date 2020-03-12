Резиденты «Технопарк Пермь» представили новые разработки

Резиденты «Технопарк Пермь», компании «Индекс Успеха», Databriz,«Цифровая эволюция», представили руководителям предприятий Пермского края новые цифровые решения для химической, машиностроительной, нефтяной отраслей и сферы строительства. Круглый стол «Цифровая трансформация предприятий: от амбарной книги к виртуальной фабрике» состоялся в ходе прошедшего в Перми Open Innovations Startup Tour 2020. Все представленные решения позволяют значительно повысить эффективность деятельности промышленных предприятий.

Авторская разработка компании «Индекс успеха» для нефтяной и машиностроительной отрасли MyQs — на базе 1 С (Мой качественный сервис) решает задачи автоматизации и синхронизации всех бизнес-процессов, связанных с эксплуатацией, ремонтом и арендой бурового и другого специализированного оборудования.

В частности, решение «MyQs» обеспечивает полную автоматизацию и синхронизацию процессов анализа брака оборудования и планирования закупки комплектующих/запчастей, производственного планирования, анализа по наработке оборудования и принятия решений о необходимости ремонта, оцифровку всей технической документации оборудования, в том числе истории ремонта и эксплуатации, анализ и прогнозирование амортизационного запаса оборудования, анализ и визуализацию экономических показателей предприятия.

Также «MyQs» предлагает решение по повышению эффективности работы персонала, занятого на процессах ремонта и обслуживания оборудования — через мобильное приложение, позволяющее оцифровать полный цикл работ с оборудованием — от идентификации объекта ремонта до фиксации дефектов и результатов выполненных работ). Программное решение уже внедрено в «Гидробур-сервис» (Группа НьюТек Сервисез) и «Производственная фирма Сокол» (здесь идет уже второй этап разработки). Внедрение начато еще на двух предприятиях — инжиниринговой компании «Атлас ННБ» и «Ренттулз».

«Управленческое решение MyQs полностью интегрируется с текущей инфраструктурой Предприятия, что позволяет отражать показатели деятельности в режиме реального времени, обеспечивает прозрачность учета - списания материалов с указанием причин, позволяет систематизировать планирование ресурсов, графиков планово-предупредительных ремонтов и проверок оборудования. У Предприятия снижается уровень потребности в складских запасах, снижаются затраты на закупку комплектующих и запчастей, увеличивается ресурс использования деталей, что в конечном итоге ведет к росту прибыли Предприятия», - сказала Анастасия Белодедова, коммерческий директор компании «Индекс Успеха».

Databriz представила решение по цифровизации остановочных ремонтов - специализированное мобильное приложение, которое уже используется на площадках «Сибур». Остановочный ремонт — это планово-предупредительный ремонт технологической системы, предприятия, производства, цеха или отдельного объекта, осуществление которого возможно только при условии полной остановки и прекращения выпуска продукции. Поэтому сроки его проведения — критически важный показатель для деятельности предприятия.

«Приложение «Остановочные ремонты» от Databriz обеспечивает создание единой информационной базы по оборудованию и проведению ремонтных работ, позволяет применять проектный менеджмент на установках, где ведется ремонт, устраняет излишнюю необходимость в штабной работе за счет организации мобильного доступа инженеров, механиков и других участников ремонта. Все это позволяет сокращать сроки проведения остановочных ремонтов в среднем на 73 часа», - сказал основатель Databriz Михаил Кудринский.

«Данный программный комплекс позволил нам вывести на новый уровень процессы планирования и контроля различных видов деятельности. Появилась возможность оперативного сбора текущего статуса по всем работам в ходе остановочных ремонтов. Повысилась вовлеченность каждого участника процесса в управление сроками ремонта, мы наблюдаем упрощение коммуникаций между участниками процесса и в то же время повышение ответственности каждого за результат», - отметил Василий Мусин, главный инженер «Сибур Химпром».

Компания «Цифровая эволюция» представила свою новую разработку - информационную систему «Технадзор». Это современное облачное решение для автоматизации технического надзора при приемке квартир, при помощи которого создается цифровой реестр с указанием ответственных лиц во время всего периода устранения нарушений. «Обычно в процессе контроля над ходом строительства предписания формируются в ручном режиме, что занимает много времени, а передаются эти предписания подрядчикам с задержкой. При этом инженер может зафиксировать не все нарушения, а заказчик недополучить информацию о качестве выполненных работ. Информационная система «Технадзор» решает эту проблему, позволяя систематизировать информацию о выявленных нарушениях и их статусах», - сказал руководитель и основатель компании «Цифровая эволюция» Андрей Бородкин.

«Пермский край входит в рейтинг регионов с самыми быстрыми темпами цифровизации. Пермские компании, которые способствуют цифровой трансформации предприятий, чаще выбирают технопарки в качестве места размещения офисов: уже 50 компаний к началу 2020 года стали резидентами пермских технопарков, сейчас в регионе образовалась очередь на аренду в общей сложности 13 тысяч тыс. кв м площадей технопарков от профильных компаний. Популяризации технопарков способствует льготная ставка по региональной части налога на прибыль для их резидентов – сейчас она составляет 13,5%. Большой спрос у пермских компаний не только на площади, но и грамотных специалистов: для создания соответствующих кадров в регионе работает Сетевой ИТ-Университет. В прошлом году 805 человек приняли участие в программах дополнительного образования, при этом 50 человек получили работу по итогам курсов в ИТ-компаниях. Отмечу, ежемесячно открыты более 1500 вакансий в сфере информационных технологий», - отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.