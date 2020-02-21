Red Hat представила платформу OpenStack Platform 16

Red Hat выпустила OpenStack Platform 16, новую версию своего масштабируемого и гибкого решения класса IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Предлагая более тысячи усовершенствований и новых функций, эта версия представляет собой отличный IaaS-фундамент для запуска практически любых корпоративных и телеком-нагрузок в производственных и девелоперских гибридных облачных средах, а также для внедрения облачно-ориентированных задач нового поколения, таких как виртуализация сетевых функций (NFV), периферийные вычисления, искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML).

OpenStack Platform 16 построена на основе Red Hat Enterprise Linux 8, ведущей Linux-платформы корпоративного класса, и помогает заказчикам внедрять больше инноваций в более короткий срок и с меньшим количеством препятствий. Новая версия впервые предлагает долгосрочный жизненный цикл, реализует комплексную консолидацию инструментов и будет регулярно пополняться доведенными до корпоративного уровня наработками сообщества OpenStack через stream-релизы. OpenStack Platform 16 объединяет функционал СПО-проекта OpenStack версий Rocky, Stein и Train, а также лучшие элементы Red Hat OpenStack 14 и 15.

OpenStack Platform 16 помогает организациям и телеком-операторам с большей эффективностью трансформировать свою ИТ-инфраструктуру в гибкую, эффективную и инновационную вычислительную среду, открытую для возможностей цифровой экономики. Благодаря принципу модульности решение позволяет как оптимизировать эксплуатацию уже имеющихся традиционных приложений, так и получить фундамент для разработки и развертывания облачно-ориентированных приложений нового поколения.

OpenStack Platform 16 позволяет заказчику провести стандартизацию и работать в единой версии платформы вплоть до пяти лет. В результате ИТ-команды могут более уверенно развертывать на этой платформе традиционные и облачные рабочие нагрузки, в полной мере используя гибкость, масштабируемость и инновации гибридного облака при долговременной поддержке Red Hat корпоративного уровня.

Длительный жизненный цикл OpenStack 16 позволяет заказчикам получать доступ к новым функциям быстрее, чем когда-либо, без перехода на новую версию платформы – сохраняя баланс между стабильностью решений корпоративного класса, необходимой организациям, и высокой скоростью разработки инноваций в открытом сообществе OpenStack. Опираясь на обширный успешный опыт Red Hat в деле пополнения функционала ПО с длинным жизненным циклом наработками открытых сообществ, заказчики могут предоставлять высококачественные инновационные решения клиентам с бескомпромиссной скоростью.

Red Hat OpenStack Platform, основываясь на лидерстве Red Hat в сфере Linux-платформ корпоративного класса, способна обеспечить единство и согласованность всех аспектов услуг, поддержки, приобретения и оплаты, а также управления жизненным циклом этого решения, позволяя внедрять последние инновации с минимальным риском. Жизненный цикл OpenStack Platform 16 совпадает с жизненным циклом RHEL 8, что сокращает сроки тестирования и сертификации приложений и благотворно сказывается на работе корпоративной ИТ-системы.

OpenStack Platform широко применяется для построения гибридных и частных облачных сред сотнями заказчиков по всему миру, среди которых Rakuten Mobile Network, Public Health England, Turkcell, Massachusetts Open Cloud, O2 Slovakia и Институт молекулярной биологии Австрийской академии наук.

Red Hat OpenStack Platform также отличается обширной экосистемой партнеров по созданию корпоративных решений, которая включает такие компании, как Cisco, Dell, HPE, IBM, Intel, Juniper Networks, Lenovo, NetApp, Nuage, NVIDIA и другие.

OpenStack Platform 16 доступна для загрузки на портале Red Hat Customer Portal при наличии действующей подписки на Red Hat OpenStack Platform.

Джо Фернандес (Joe Fernandes), вице-президент Red Hat по облачным платформам отметил: «В OpenStack Platform 16 мы задали новый ритм инноваций с учетом возможностей и потребностей корпоративных ИТ-отделов в переходе на новые версии платформы. Выровняв жизненный цикл с Red Hat Enterprise Linux, мы предлагаем более сбалансированный и не требующий смены версии платформы темп внедрения новых функций, таких как периферийные вычисления или NFV. Таким образом, мы даем ИТ-организациям возможность самостоятельно выбирать оптимальную скорость и масштабы инновации».