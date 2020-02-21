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Eset обеспечивает кибербезопасность европейского медицинского центра «УГМК-здоровье»

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Eset, международный эксперт в сфере кибербезопасности, сообщил о сотрудничестве с европейским медицинским центром «УГМК-здоровье». Для защиты сети компания использует решения Eset Nod32 Smart Security Business Edition, Eset Mail Security и Eset Dynamic Threat Defense.

«УГМК-здоровье» — высокотехнологичная частная клиника, в штате которой работает более 600 врачей. В медицинском центре представлен широкий спектр услуг по профилактике, диагностике и лечению различных заболеваний.

«Сотрудникам медицинского центра ежедневно приходится работать с огромным массивом данных о пациентах, состоянии их здоровья. Речь идет о конфиденциальной информации, утечка или утрата которой может привести к необратимым последствиям для репутации клиники, — сказал начальник ИТ-отдела "УГМК-здоровья" Федор Калинин. — Именно поэтому для нас важно создать надежную систему безопасности. Использование комплексных решений Eset позволяет обеспечить бесперебойную работу инфосистемы каждого филиала клиники и гарантирует эффективную защиту от киберугроз».

Корпоративное решение Eset Nod32 Smart Security Business Edition обеспечивает мгновенную реакцию на все попытки проникновения вредоносных программ за счет сочетания интеллектуальных облачных технологий и запатентованного метода эвристического анализа. В то же время Eset Dynamic Threat Defense создает еще один уровень безопасности с помощью встроенной песочницы на основе технологий машинного обучения для обнаружения новых, ранее неизвестных угроз.

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