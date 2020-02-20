«Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП

Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – Рязанский кожевенный завод «Русская кожа» – завершил процесс внедрения платформы для автоматизации управления внутренними и внешними ресурсами предприятия.

«В 2019 г. ФРП предоставил рязанскому заводу льготный заем по программе "Цифровизация промышленности" в размере 80 млн руб. под 5% годовых. Общий бюджет проекта превысил 160 млн руб. "Русская кожа" стала первой компанией, которая цифровизировала работу предприятия с привлечением займа фонда», – сказал директор ФРП Роман Петруца.

С привлечением средств ФРП компания внедрила многофункциональную систему управления ресурсами (ERP) и систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также организовала виртуальный центр обработки данных.

Система ERP нацелена на повышение эффективности бизнеса и принятия взвешенных решений. Она объединяет в себя сферу управления производством, проектами, финансами, дистрибуцией, цепочками поставок, работой с персоналом и другие возможности.

Результатом внедрения ERP стало сокращение на 30% сроков производства заказа, увеличение на 25% объема выпуска продукции глубокой степени переработки и более высокая продуктовая рентабельность.

Система CRM предназначена для организации взаимодействия с заказчиками, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

После внедрения CRM у предприятия появился единый справочник с возможностью многофункционального поиска клиентов, создана удобная форма для выставления целей по продажам с отслеживанием прогресса их выполнения, отображается история взаимодействия с клиентами.

Создание виртуального центра обработки данных позволило сохранить расходы на ИТ-персонал на прежнем уровне, уменьшить затраты на закупку собственного серверного оборудования и ускорить возможность запуска новых проектов за счет гибкости управления серверными ресурсами.

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Светланы Горячкиной, это направление работы является одним из приоритетных для правительства региона.

«Цифровизация работы предприятия, в том числе способствует росту производительности труда. "Русская кожа" является активным участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», – отметила Светлана Горячкина.