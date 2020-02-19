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Система комплексного анализа защищенности «Сканер-ВС» признана совместимой с «Ред ОС»

Интеграция Системное ПО

«Эшелон» и «Ред софт» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу системы комплексного анализа защищенности «Сканер-ВС» (производства компании «Эшелон») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»). По итогам испытаний был подписан двусторонний сертификат. Ранее была подтверждена совместимость «Ред ОС» и KOMRAD Enterprise SIEM.

«Сканер-ВС» – система комплексного анализа защищенности, позволяющая обеспечить своевременное выявление уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций любого масштаба. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России №2204 и включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Российская операционная система "Ред ОС" уже зарекомендовала себя как универсальную среду для решения большого спектра задач в самых разных сферах. Благодаря положительным результатам сотрудничества с "Эшелон" теперь на базе "Ред ОС" можем предложить рынку технологически независимое решение в области защиты информационной безопасности», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

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