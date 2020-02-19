Apacer с партнерами анонсировала создание промышленных облачных сервисов

Apacer создала партнерский альянс с лидерами промышленных решений в области IoT. Apacer стремится предоставлять полный цикл облачных услуг с упрощённым процессом интеграции. Когда управление системой, хранение и передача данных станут более стабильными, это позволит компаниям повысить операционную эффективность и укрепить ключевые конкурентные преимущества.

Среди партнёров компании – Advantech, разработчик программного обеспечения WISE-PaaS/DeviceOn для удалённого управления устройствами (RDM), и Allxon, создатель системы управления Allxon Device Management. Для поддержки и развития партнёров компания Apacer создала промышленное облако SV250 на базе IoT SSD, а также мониторинговый плагин Double-barreled Solution: Cloud Edition. Облачная версия DBS Cloud Edition даёт возможность в режиме реального времени получать информацию о работе удалённых устройств и управлять их работой. Умный мониторинговый центр позволяет в реальном времени отслеживать параметры каждого подключённого накопителя Apacer SSD, например, оставшийся срок службы, рабочую температуру и температуру среды. Обо всех событиях система может оповещать технический персонал через приложение, электронную почту или SMS. Данное решение отличается высоким уровнем гибкости и масштабирования и поддерживает различные облачные платформы, в том числе AWS, Microsoft Azure и Google.

На выставке Embedded World 2020 компания Apacer также представит накопители 3D NAND PCIe SSD с охлаждающей технологией CoreGlacier™, созданной для поддержания низких температур у микросхем NAND Flash и обеспечения полной сохранности данных. Вместе с тем Apacer предлагает различные высокопроизводительные решения для хранения информации, такие, как технология 3D NAND SLC-liteX, обеспечивающая до 30 тысяч циклов перезаписи данных, карты памяти промышленного класса и полный спектр памяти DDR4-2933/3200 с набором высококачественных оригинальных микросхем DRAM. Они идеально подойдут для серверных платформ класса high-end на базе Intel Cascade Lake и AMD Rome.

По мере развития отрасли AIoT промышленные управляющие приложения становятся всё более диверсифицированными. Компания Apacer расширяет свой бизнес в области приложений для индустрии автомобильного производства, и покажет карты памяти microSD промышленного класса, предназначенные для автомобилей, оснащённых системами мониторинга SMART. Они отображают общее состояние SSD и могут работать в экстремальном диапазоне температур: от -40 до 85 градусов. Благодаря технологии защиты данных данный продукт подходит для устройств видеорегистрации, информационно-развлекательных систем (IVI) и навигационного оборудования (GPS). Компания Apacer также находится в процессе получения сертификации по стандарту IATF16949.

Придерживаясь выбранной стратегия развития, в центре которой находятся технологии хранения данных, Apacer разрабатывает интеграционные решения для быстрого освоения технологий умного производства. Имея огромный опыт в области промышленных решений по контролю и хранению данных, Apacer ведёт тесное сотрудничество со своими партнёрами в целях повышения диверсификации своей продукции для продвижения и развития вертикальных промышленных решений.