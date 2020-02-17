Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch

Созданные в центре разработки микроэлектроники GS Nanotech (в составе холдинга GS Group) SSD-накопители впервые применены в интерактивных панелях российского производителя Nextouch.

В рамках сотрудничества GS Nanotech предоставил компании Nextouch 1000 SSD-накопителей в форм-факторе 2,5'' SATA 3.0 с микросхемами памяти NAND Flash типа MLC. Это твердотельное энергонезависимое устройство хранения данных, ориентированное на потребительские флеш-приводы с интерфейсом SATA 3.0 6 Гбит/с. Скорость последовательной записи на это устройство может достигать 520 Мб/с, скорость последовательного чтения — 560 Мб/с. Максимальное количество операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи — 70000 IOPS, при произвольном чтении — 90000 IOPS.

Интерактивные панели представляют собой мультисенсорные устройства с горизонтальной, наклонной или поворотной рабочей поверхностью. Они работают на проекционно-емкостной или инфракрасной технологии. В линейке интерактивных панелей Nextouch представлены как компактные модели — с диагональю 24 дюйма, — так и широкоформатные 100-дюймовые экраны. Сенсорная панель может быть рассчитана на неограниченное число одновременных касаний и может быть адаптирована для людей с ОВЗ.

Продукты производства Nextouch могут визуализировать и хранить информацию, обрабатывать большие базы данных, транслировать видео и не только. Интерактивное оборудование внедряется в образовательный процесс. Также панели широко используются в государственных учреждениях, ситуационных центрах, офисах глав компаний, переговорных залах, музеях, выставочных комплексах.

Евгений Масленников, генеральный директор GS Nanotech, отметил: «Сотрудничество с Nextouch очень важно для нашей компании. Принимая во внимание все особенности проекта, при его реализации мы постарались подобрать единственно верное решение. Учитывая запросы нашего партнера, мы проявили максимальную гибкость в условиях поставки и сервиса».

Владимир Крикушенко, генеральный директор Nextouch, отметил: «Предприятие GS Nanotech зарекомендовало себя как надежный партнер, который может подобрать оптимальное решения с учетом поставленной задачи. Мы ценим то, что наши идеи в области инновационных технологий реализуются совместно с российским производителем, занимающим ведущие позиции в своей области, как и мы в своей. Надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество».

GS Group с 2016 г. реализует первый в России проект по разработке и массовому производству SSD (solid-state drive, твердотельные накопители) – немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером. В феврале 2018 г. холдинг GS Group запустил массовое производства SSD собственной разработки. Сегодня производитель предлагает целую линейку твердотельных накопителей корпоративного класса емкостью до 2 ТБ в нескольких форм-факторах. В основе SSD использованы произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых – последнее поколение кристаллов NAND-памяти оведущих мировых производителей. Весь производственный цикл – разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий – реализован в инновационном кластере «Технополис GS», мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год.