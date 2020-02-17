Directum выпустил новую версию решения «HR-процессы»

Directum выпустил обновление решения «HR-процессы». В новой версии появились возможности для электронного планирования, оформления и переноса отпусков. Расширенная функциональность призвана снизить нагрузку на кадровую службу и бухгалтерию предприятий.

Решение «HR-процессы», разработанное с учетом норм и тенденций трудового законодательства России, теперь включает возможности для управления отпусками/

Планирование запускается системой по настроенному расписанию. Специалисту HR-службы не нужно стартовать и контролировать процесс вручную.

Дата окончания отпуска определяется автоматически. Работнику достаточно задать начало и продолжительность периода, а конечная дата рассчитывается сама с учетом праздничных дней. Также система отслеживает, чтобы одна часть отпуска была не менее 14 дней, как того требует трудовое законодательство.

Сводный отчет помогает проверить пересечения отпусков. В нем наглядно отображаются все плановые отпуска в подразделении, их длительность и количество сотрудников, которые будут отсутствовать одновременно.

График по форме Т-7 создается автоматически. После его подписания система отслеживает плановые отпуска и рассылает работникам уведомления.

Перенести отпуск можно в пару кликов: сотрудник меняет параметры и отправляет обновление на согласование.

С помощью «HR-процессов» работу с отпусками можно выстроить исходя из принятых в компании правил: по утвержденному графику с подписанием уведомлений о начале отпуска либо с согласованием заявления и выпуском приказа. Также решение можно адаптировать под потребности конкретной организации.

Гузель Муллахметова, руководитель проектов развития бизнеса Directum, сказала: «Работа с отпусками – наиболее актуальная для автоматизации область кадровых процессов. В зависимости от требований компании система может учитывать длительность отпусков или следить, чтобы они не начинались с выходного дня. Такие улучшения здорово облегчают предприятиям жизнь — избавляют от многочисленных проверок, рутинных повторяющихся действий и исключают огромное число человеческих ошибок, снижая нагрузку с кадровой службы и бухгалтерии».