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R-Style Softlab поможет банкам настроить взаимодействие с Системой быстрых платежей

Интеграция ИТ в банках

R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с Системой быстрых платежей (СБП), разработанной Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК). Новая функциональность доступна в рамках модуля «RS-Connect. Обмен с СБП», входящего в линейку программных продуктов RS-Connect для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами.

С помощью данного модуля банки смогут предоставлять своим клиентам — физическим лицам круглосуточный сервис мгновенных денежных переводов на сумму до 600 тыс. руб. по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП, а также возможность оплачивать товары и услуги в розничных магазинах по QR-коду. Банки — участники СБП встраивают функциональность осуществления быстрых платежей в свои онлайн-сервисы. Чтобы совершить перевод, клиент финансовой организации открывает мобильное приложение банка или заходит в свой личный кабинет в интернет-банке, выбирает нужный раздел, находит получателя по номеру его телефона и вводит сумму перевода. Перед отправкой денежных средств приложение идентифицирует фамилию, имя и отчество получателя для подтверждения его данных. Таким образом, клиентам банка предоставляется прозрачный, удобный и быстрый сервис.

Перевод денежных средств с использованием функциональности быстрых платежей производится за счет ликвидности для быстрых платежей, установленной банком — участником СБП.

Модуль «RS-Connect. Обмен с СБП» является адаптером для взаимодействия всех необходимых информационных потоков между системами ДБО банка, АБС и операционным платежным и клиринговым центром СБП.

«Возможности модуля “RS-Connect. Обмен с СБП”, интегрированного с АБС RS-Bank V.6 и RS-Bank v. 5.5, позволяют банкам не только выполнить требования законодательства (до 1 октября 2020 г. все кредитные учреждения с универсальной лицензией обязаны подключиться к СБП), но и значительно повысить лояльность клиентов за счет предоставления быстрого и удобного сервиса, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Учитывая популярность мгновенных платежей у клиентов финансовых организаций, можно с уверенностью сказать, что данная функциональность является актуальным трендом в сфере банковской автоматизации, у которого большое будущее. Мы готовы предоставить банкам готовое решение для эффективного взаимодействия с Системой быстрых платежей».



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