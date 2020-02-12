Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health

«Нетрика» объявила о присоединении нового партнера, лабораторной службы «Диалаб», к платформе N3.Health. «Диалаб» завершил интеграцию с сервисом обмена данными лабораторных исследований. Другие участники проекта, коммерческие клиники и страховые компании, смогут выдавать направления и получать результаты исследований, проведенных специалистами «Диалаба», в электронном виде.

Платформа N3.Health — частный облачный сервис, который объединяет разработчиков медицинских информационных систем, коммерческие клиники, лабораторные службы и страховые компании по всей России для обмена данными о здоровье.

Один из сервисов, реализованных на платформе N3.Health – обмен данными лабораторных исследований. После интеграции с платформой лабораторные службы, такие как «Диалаб», приобретают возможность получать заявки от других участников проекта – коммерческих клиник, страховых компаний. Таким образом, лаборатории могут расширить свою партнерскую сеть, а также сократить затраты на обработку заявок за счет перехода на электронный документооборот.

«Лабораторная диагностика – важнейшая составляющая медицинской помощи. Лабораторный сервис N3.Health помогает клиникам и лабораториям перейти на электронный документооборот, сокращая ручной ввод данных и влияние человеческого фактора, — сказал Владимир Соловьев, директор по развитию направления “Здравоохранение” компании “Нетрика”. – “Диалаб” — вторая лабораторная служба федерального уровня, присоединившаяся к нашей платформе. Работы по интеграции с N3.Health ранее завершила медицинская компания Labquest».

Компания «Диалаб» – многопрофильная клинико-диагностическая лабораторная служба, которая выполняет более 2,4 тыс. видов исследований. Лаборатория представлена в более чем 50 регионах России, ее партнерами являются более 800 медицинских центров по всей стране. Основным фокусом для компании «Диалаб» выступает рынок корпоративного обслуживания.

Сервис обмена данными лабораторных исследований платформы N3.Health создан с учетом опыта «Нетрики» в госсекторе. Подсистема «N3.Обмен данными лабораторных исследований» платформы «N3.Здравоохранение» используется в 11 регионах России. В одной из клиник после внедрения системы, по данным «Нетрики», срок ожидания результатов исследования пациентом сократился до одного дня, а количество необоснованно назначенных исследований снизилось на 20%.