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«Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Мобилитилаб» и «РОСА» начинают технологическое сотрудничество, которое позволит предложить заказчикам совместные комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad.

Обеспечение безотказной безопасной работы, в том числе на мобильных устройствах государственного аппарата – важнейшая задача цифровой экономики России. Решения WorksPad позволяют обеспечить служащих и руководителей удаленными рабочими местами, а «НТЦ ИТ РОСА», как производитель операционной системы, создает для пользователей РОСА качественную и удобную экосистему.

В рамках программы технологического партнерства планируется взаимодействие специалистов компаний, проведение испытаний по совместимости продуктов и разработка специализированных комплексных решений.

«Мы наблюдаем высокий спрос на нашу операционную систему в рамках программы импортозамещения, – сказала Владислава Васильева, генеральный директор «НТЦ ИТ РОСА». – Технологическое партнерство позволит предоставить качественное комплексное отечественное решение заказчикам. И тот факт, что наши продукты включены в Единый реестр российских программ Минкомсвязи, еще раз подтверждает это».

«Новое технологическое партнерство, без сомнения, расширит спектр предоставляемых нами решений, – отметил Сергей Орлик, генеральный директор «Мобилитилаб». – Совместная работа как в технологическом плане, так и в области продвижения на российском рынке, еще один шаг к укреплению влияния российских ИТ и возможность предоставить нашим заказчикам качественные и надежные отечественные решения».

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