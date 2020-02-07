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Accenture и Qlik: бизнес теряет миллиарды из-за неумения работать с данными

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Accenture и Qlik представили исследование «Человеческий фактор в управлении данными» (Human Impact of Data Literacy), в котором было установлено, что низкий уровень компетенций сотрудников в области применения данных для принятия решений негативно влияет на развитие бизнеса.

Результаты исследования, проведённого среди 9 тысяч сотрудников по всему миру, показывают: только 25% опрошенных сотрудников готовы эффективно использовать данные в своей работе. И лишь 21% уверен в навыках грамотности в области использования данных: в способности читать, понимать, задавать вопросы и работать с данными. Кроме того, только 37% сотрудников доверяют своим решениям, когда они основываются на данных, и почти половина (48%) при принятии решений часто прибегают «к интуитивному ощущению».

Три четверти (74%) опрошенных сообщают, что чувствуют себя подавленными, работая с данными, и это влияет на их производительность. При этом 36% перегружены работой настолько, что ищут альтернативные методы выполнения задач — без использования данных. Шесть из десяти респондентов (61%) сообщают, что избыток данных вызывает у них сильный стресс. Это приводит к тому, что почти треть (31%) сотрудников брали, как минимум, один день больничного.

В целом из-за болезней и стресса от информационной перегрузки, ежегодно сотрудники в среднем отсутствуют на работе более пяти дней (43 часа). Для бизнеса это выражается в потере доходов. По оценке экспертов, из-за прокрастинации и больничных, компании потеряли за год $109,4 млрд в США; $15,16 млрд в Японии; $13,17 млрд в Великобритании; $10,9 млрд во Франции; $9,4 млрд в Австралии; $4,6 млрд в Индии; $3,7 млрд в Сингапуре; $3,2 млрд в Швеции и $23,7 млрд в Германии.

«Никто не ставит под сомнение ценность данных, но многим компаниям необходимо пересмотреть подход к управлению ими, анализу и принятию решений на их основе. Сотрудников необходимо обучить и обеспечить инструментами, необходимыми для успешной работы с данными. Компании, сосредоточенные на непрерывном обучении кадров, получат конкурентное преимущество», — сказал Санжив Вохра, руководитель и технический директор группы Data Business Group компании Accenture.

Задача руководителей — помочь своим сотрудникам адаптироваться к новым реалиям. Результаты исследования показывают, что сотрудники, уверенные в своих навыках по работе с данными, на 50% чаще чувствуют себя способными принимать правильные решения. Более того, 37% респондентов считают, что обучение работе с данными поможет им работать более продуктивно.

«Использование данных имеет огромную ценность для бизнеса. При этом, большинство компаний еще не смогли создать команды, качественно пользующиеся всеми возможностями данных. Бизнес часто фокусировался на том, чтобы предоставить сотрудникам доступ, а не создать условия для уверенного самостоятельного использования данных. Ожидать, что сотрудники будут работать с данными без подготовки и инструментов — то же самое, что предлагать им идти на рыбалку без удочек, наживки и сетей. Вы уже отправили работников в воду, но не помогаете поймать рыбу», — отметил Джордан Морроу, руководитель отдела информационной грамотности в компании Qlik и председатель Консультативного совета Проекта информационной грамотности (Data Literacy Project).

В исследовании выделены пять шагов, которые помогут использовать все возможности данных для развития бизнеса. По мнению аналитиков, чтобы использовать весь потенциал при работе с данными, бизнесу необходимо: сформулировать четкие ожидания в области работы с данными;

Создать дорожную карту по достижению целей в области данных; «вооружить» сотрудников инструментами, необходимыми для работы с данными; устранить разрыв в навыках специалистов; создать культуру ко-эволюции, в которой тренинги по работе с данными встроены в программы корпоративного обучения.

Чтобы поддерживать профессиональные навыки в области работы с данными, Qlik и Accenture организовали Проект информационной грамотности (Data Literacy Project). Цель этой глобальной инициативы — широкое обсуждение и разработка инструментов, которые помогут сформировать общество, уверенно и успешно использующее данные для развития.

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