Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Сател» вошла в список промышленных предприятий ГИСП

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сател» вошла в число поставщиков, представленных в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Система ГИСП является ключевым элементом цифровой экосистемы российской промышленности и предназначена для взаимодействия предприятий, как с органами государственной власти, так и между собой. В ней содержится информация о состоянии и прогнозах развития промышленности в стране, работающих и проектируемых предприятиях, объемах выпуска промышленной продукции. Производители могут использовать платформу для получения господдержки, поиска поставщиков и наилучших доступных технологий.

Реализация IT-проектов для промышленных предприятий является одним из приоритетных направлений деятельности компании «Сател». Компания развивает собственные решения, которые оптимальным образом интегрируются в существующие системы и работающие на предприятии процессы, а также помогают в достижении целей 4 промышленной революции.

Система производственной связи нового поколения «РТУ Селект» применяется для организации оперативной связи между производственным персоналом, диспетчерами, мостовыми кранами и специалистами, перемещающимися по предприятию, а также для громкой аварийно-поисковой связи.

Система мониторинга и предиктивного анализа работы оборудования промышленных объектов «СОВА Про» используется для оперативного онлайн информирования служб эксплуатации о параметрах работы и возникновении аварийных и других внештатных ситуаций на любых распределённых объектах комплекса предприятий.

Система ситуационного управления «СМАРТ Энтерпрайз» предназначена для мониторинга состояния промышленных объектов в режиме реального времени для раннего выявления возможных аварий и других негативных событий, запуска систем оповещения, моделирования развития ситуации и управления ликвидацией последствий.

Другие материалы рубрики

Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли

Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры»

Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить

Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО

Почему программные роботы RPA стали вдруг так популярны?

Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 314 миллионов по долгам прежнего министра

Техника

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов

Топ-9 программ для создания 3D-моделей
Показать еще
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты