«Сател» вошла в список промышленных предприятий ГИСП

«Сател» вошла в число поставщиков, представленных в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Система ГИСП является ключевым элементом цифровой экосистемы российской промышленности и предназначена для взаимодействия предприятий, как с органами государственной власти, так и между собой. В ней содержится информация о состоянии и прогнозах развития промышленности в стране, работающих и проектируемых предприятиях, объемах выпуска промышленной продукции. Производители могут использовать платформу для получения господдержки, поиска поставщиков и наилучших доступных технологий.

Реализация IT-проектов для промышленных предприятий является одним из приоритетных направлений деятельности компании «Сател». Компания развивает собственные решения, которые оптимальным образом интегрируются в существующие системы и работающие на предприятии процессы, а также помогают в достижении целей 4 промышленной революции.

Система производственной связи нового поколения «РТУ Селект» применяется для организации оперативной связи между производственным персоналом, диспетчерами, мостовыми кранами и специалистами, перемещающимися по предприятию, а также для громкой аварийно-поисковой связи.

Система мониторинга и предиктивного анализа работы оборудования промышленных объектов «СОВА Про» используется для оперативного онлайн информирования служб эксплуатации о параметрах работы и возникновении аварийных и других внештатных ситуаций на любых распределённых объектах комплекса предприятий.

Система ситуационного управления «СМАРТ Энтерпрайз» предназначена для мониторинга состояния промышленных объектов в режиме реального времени для раннего выявления возможных аварий и других негативных событий, запуска систем оповещения, моделирования развития ситуации и управления ликвидацией последствий.