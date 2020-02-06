Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил внедрение системы уровня L4 Utrace Hub, облачного решения для маркировки для процессов дистрибуции Chiesi Group в России. Первая волна проекта была реализована в срок, и фармпроизводитель готов работать с ввозом сериализованной продукции уже в I квартале 2020 г.

Chiesi Group – глобальная фармацевтическая компания, основанная более 80 лет назад в Италии. Она специализируется на разработке и производстве оригинальных препаратов, применяемых в пульмонологии, неонатологии и лечении редких болезней. В 2006 г. был открыт российский филиал.

Перед внедрением ИТ-решения Chiesi провела полный аудит бизнес-процессов, связанных с движением сериализованной продукции. Диагностику текущих и разработку целевых бизнес-процессов, обеспечивающих соответствие требованиям обязательной маркировки, проводила консалтинговая компания KPMG. Кроме этого, специалисты KPMG оказывали Chiesi текущую поддержку по регуляторным и методологическим вопросам. Результаты были переданы в Navicon для формирования спецификаций на основе требований к ИТ-решению Utrace Hub и реализации ИТ-фазы проекта.

Первая волна проекта, стартовавшая в феврале 2019 г., была нацелена на обращение сериализованных препаратов, ввезенных из Италии для продаж с таможенного склада. Подготовка процессов компании к передаче в ИС МДЛП соответствующих данных завершилась в ноябре 2019 г. Сейчас система Utrace Hub выпущена в опытно-промышленную эксплуатацию. Вторая волна проекта внедряется параллельно, она затрагивает процессы контрактного производства и дистрибуции и планируется к завершению в первом квартале 2020 года.

«Я рад поздравить коллег с завершением первой волны проекта. Считаю, что ключевым фактором успешной реализации проекта была слаженная работа проектной команды. Несмотря на то, что команда состояла из представителей четырех компаний – Chiesi, KPMG, Navicon, Utrace, все работали как единое целое. В таком сложном проекте как маркировка, с постоянными изменениями и большим числом неизвестных, конструктивные коммуникации и “Win-Win” позиция всех сторон является “must have”», – сказал Константин Иванов, генеральный директор компании Utrace.

«Длительность нашего проекта – лучшая иллюстрация того, какой комплексной и многогранной задачей является маркировка. Качественная проработка всего пула задач заняла месяцы, даже при очень хорошем темпе слаженной работы, который мы взяли с самого начала. Мы очень ценим доверие коллег из Chiesi и Utrace к нашим компетенциям, и с радостью выходим на "финишную прямую" нашего проекта в части прослеживания продукции по полному циклу», – сказала Виктория Самсонова, руководитель направления «Здравоохранение и Фармацевтика» КПМГ в России и СНГ.