Дата-центр IXcellerate Moscow Two получил сертификат Tier III от Uptime Institute

IXcellerate сообщил, что его дата-центр Moscow Two получил сертификат соответствия уровню надежности Tier III от Uptime Institute в категории Design. По итогам сертификации Moscow Two вошел в число 32 коммерческих и операторских ЦОДов в России, сертифицированных на соответствие Tier III в одной из трех категорий: Design, Facility, Operations, что составляет около 22% от общего количества дата-центров в этом сегменте.

Система классификации Tier представляет собой надежный метод для сравнения реализованных в соответствии со специальными требованиями объектов на основании ожидаемой производительности их инфраструктуры объекта и безотказности работы. Уровень Tier III подразумевает резервирование критических узлов ЦОД, путей получения электроэнергии и трасс доставки холодоносителя. У дата-центров уровня Tier III есть возможность вывода любого узла из эксплуатации для его обслуживания с сохранением полной функциональности объекта в целом.

Гай Вилнер, СЕО и сооснователь IXcellerate, сказал: «Официальная сертификация недавно открытого ЦОДа является важным шагом в закреплении статуса IXcellerate в качестве лидера среди операторонезависимых коммерческих дата-центров России, как с точки зрения доли рынка, так и надежности используемых технологий».

Алексей Солодовников, управляющий директор Uptime Institute в России и СНГ, отметил: «Мы рады, что IXcellerate ценит важность сертификатов Uptime Institute на российском рынке. Я желаю команде IXcellerate успеха с их новым машинным залом, а также со всеми будущими проектами».

Дата-центр IXcellerate Moscow Two был официально открыт 3 октября 2019 г. Его монообъемный машинный зал с проектной мощностью 12 МВт способен разместить до 1480 стоек, а на его площадке можно подключиться к любому из 50 присутствующих операторов связи.