КРОК стала партнером SimpleOne

КРОК заключила партнерское соглашение с российской компанией SimpleOne. Достигнутые договорённости позволят КРОК реализовывать для своих клиентов полный цикл работ по внедрению enterprise-платформы SimpleOne, предназначенной для автоматизации и унификации сервисных бизнес-процессов. Подобное сотрудничество не только позволит российским организациям получить современные, гибкие инструменты цифровой трансформации, но и внесет свой вклад в развитие и распространение российских ITSM- и ESM-систем.

Илья Жакашев, директор по развитию бизнеса SimpleOne, сказал: «Мы заинтересованы в расширении нашей партнёрской сети. Отрадно, что компания с такой безупречной репутацией как КРОК по достоинству оценила наш продукт. Рассчитываем, что совместными усилиями мы достигнем отличных результатов уже в этом году».

Феликс Скворцов, руководитель направления «Управление и автоматизация ИТ-процессов» ИТ-компании КРОК, отметил: «На наш взгляд, решение, которое предоставила рынку компания SimpleOne, отвечает всем требованиям продукта класса Service Desk. Учитывая наступающие изменения в части импортозамещения, нам важно иметь в своем портфеле решений качественный продукт, который отвечает всем критериям рынка. И решение SimpleOne является таким. Мы рассчитываем на успешное сотрудничество с компанией SimpleOne, которое будет способствовать улучшению бизнес-процессов наших клиентов».