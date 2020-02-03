В России в 2019 году внедрено более 24 тысяч дистрибутивов ОС «Альт 8 СП»

ИВК объявила о том, что в 2019 году десятки организаций и предприятий России перевели свои серверы и рабочие станции на операционную систему «Альт 8 СП» с высоким уровнем защиты. Более 24 тысяч дистрибутивов ОС установлены в федеральных и региональных органах власти, на предприятиях критически важной инфраструктуры, в медицинских и образовательных учреждениях, в органах МЧС и ВПК. Заказчики получи надежный и современный отечественный программный продукт для построения доверенной информационной среды.

Поставки осуществлялись через партнерскую сеть компаний ИВК и «Базальт СПО», входящих в группу компаний ИВК.

Операционная система «Альт 8 СП» для серверов и рабочих станций разработана компанией ИВК. Защитные функции вносятся в ОС уже на этапе проектирования архитектуры и являются ее неотъемлемой частью. «Альт 8 СП» сертифицирована ФСТЭК России, ФСБ России и Министерством обороны Российской Федерации. Предназначена для применения в государственных информационных системах 1 класса защищенности; применения в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности; применения в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных; применения в информационных системах общего пользования II класса.

Дистрибутив включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ, совместим с прикладными программами и вычислительной техникой российского и зарубежного производства.

«Качество цифровизации российских предприятий и организаций сегодня напрямую влияет на уровень экономического, социального и оборонного потенциала нашего государства, - отметил Григорий Сизоненко, генеральный директор группы компаний «ИВК». – Поэтому отечественные потребители заинтересованы в формировании доверенной цифровой среды, гарантированно защищенной от санкционных рисков и внешнего вмешательства в работу информационных систем. Для организаций с повышенными требованиями к защите корпоративной информации мы создаем современную многофункциональную операционную систему, жизненный цикл которой полностью реализован на российской технологической базе».