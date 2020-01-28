Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux

Интеграция Системное ПО Электроника

Astra Linux и «Актив» завершили очередную серию тестовых испытаний, подтвердивших совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. В исследовании участвовали «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash/Touch», «Рутокен 2151», «Рутокен ЭЦП PKI», «Рутокен 215», смарт-карты «Рутокен ЭЦП SC» и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0 2100/2151».

По результатам проведенных тестов был подписан сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений.

Использование USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» в Astra Linux позволяет реализовать строгую двухфакторную аутентификацию при входе в операционную систему, а также в приложения.

Astra Linux Special Edition — операционная система специального назначения на базе ядра Linux, созданная для комплексной защиты информации и построения защищенных автоматизированных систем. Прошла сертификацию средств защиты информации ФСТЭК России, Минобороны России и ФСБ России.

«Актив» и ГК Astra Linux являются технологическими партнерами с 2012 г. Сейчас решения «Рутокен» входят в программу Hardware Ready For Astra Linux. Партнерская программа Ready for Astra Linux, призванная поддерживать российских производителей оборудования и ПО, направлена на расширение линейки актуальных для современного потребителя защищенных программно-аппаратных решений на базе ОС семейства Astra Linux.

«Компания "Актив" ведет планомерную работу по интеграции своих продуктов с ведущими российскими решениями на рынке информационной безопасности. Приятно, что мы являемся одним из основных партнеров программы Ready for Astra Linux в своем сегменте. Использование продуктов "Рутокен" в среде операционной системы Astra Linux позволит клиентам обеспечить высокий уровень информационной безопасности своих процессов. Мы рады предоставить рынку еще одно отечественное решение», – сказал Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив».

«Двухфакторная аутентификация становится все более востребованной нашими потребителями. Корректное функционирование таких средств в среде Astra Linux повышает удобство и безопасность работы с информацией ограниченного доступа. Мы продолжим наше многолетнее сотрудничество с компанией “Актив”, тем самым предлагая нашим заказчикам все больший выбор доверенных решений в сфере средств аутентификации и хранения электронной подписи», – сказал Дмитрий Тараканов, директор программы Ready for Astra Linux.



Другие материалы рубрики

«Цифровой экономикой» будет управлять ИТ-система за 96 миллионов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается

Сергей Емельченков, замглавы «Почты России» в интервью CNews: Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

В России запущена первая промышленная сеть 5G

Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России»

Техника

Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM

5G уже здесь: какие смартфоны поддерживают технологию

Зачем дома 3D-принтер: варианты использования, цена печати

Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков
Показать еще
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний