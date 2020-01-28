Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с ОС Astra Linux

Astra Linux и «Актив» завершили очередную серию тестовых испытаний, подтвердивших совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционной системой специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. В исследовании участвовали «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутокен ЭЦП 2.0 2100», «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash/Touch», «Рутокен 2151», «Рутокен ЭЦП PKI», «Рутокен 215», смарт-карты «Рутокен ЭЦП SC» и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0 2100/2151».

По результатам проведенных тестов был подписан сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений.

Использование USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» в Astra Linux позволяет реализовать строгую двухфакторную аутентификацию при входе в операционную систему, а также в приложения.

Astra Linux Special Edition — операционная система специального назначения на базе ядра Linux, созданная для комплексной защиты информации и построения защищенных автоматизированных систем. Прошла сертификацию средств защиты информации ФСТЭК России, Минобороны России и ФСБ России.

«Актив» и ГК Astra Linux являются технологическими партнерами с 2012 г. Сейчас решения «Рутокен» входят в программу Hardware Ready For Astra Linux. Партнерская программа Ready for Astra Linux, призванная поддерживать российских производителей оборудования и ПО, направлена на расширение линейки актуальных для современного потребителя защищенных программно-аппаратных решений на базе ОС семейства Astra Linux.

«Компания "Актив" ведет планомерную работу по интеграции своих продуктов с ведущими российскими решениями на рынке информационной безопасности. Приятно, что мы являемся одним из основных партнеров программы Ready for Astra Linux в своем сегменте. Использование продуктов "Рутокен" в среде операционной системы Astra Linux позволит клиентам обеспечить высокий уровень информационной безопасности своих процессов. Мы рады предоставить рынку еще одно отечественное решение», – сказал Владимир Иванов, директор по развитию компании «Актив».

«Двухфакторная аутентификация становится все более востребованной нашими потребителями. Корректное функционирование таких средств в среде Astra Linux повышает удобство и безопасность работы с информацией ограниченного доступа. Мы продолжим наше многолетнее сотрудничество с компанией “Актив”, тем самым предлагая нашим заказчикам все больший выбор доверенных решений в сфере средств аутентификации и хранения электронной подписи», – сказал Дмитрий Тараканов, директор программы Ready for Astra Linux.