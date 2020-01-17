«РОСА» запускает программу очно-заочного обучения ИТ-специалистов

С января 2020 года «РОСА» запускает программу очно-заочного обучения IT специалистов по своим программам для всех заинтересованных лиц. Обучаться можно без отрыва от производства в любом месте нашей страны или за ее пределами. Сдать экзамен можно в любом авторизованном центре обучения и сертификации, количество которых будет постепенно увеличиваться и, в соответствии с планами компании, они будут открыты во всех регионах.

«РОСА» разработала для IT-специалистов программы повышения квалификации по специальностям «Системный администратор ROSA LINUX» и «Администратор систем виртуализации ROSA VIRTUALIZATION». Франшиза на обучение была передана ряду учебным центрам и с ноября прошлого года началось обучение специалистов.

400 ИТ-специалистов уже получили сертификаты ROSA LINUX.

Программы разработаны с учетом требований профессиональных стандартов 06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» и 06.041 «Специалист по интеграции прикладных решений».

Выпускники получают знания и навыки, соответствующие требованиям, предъявляемым к специалистам ИКТ высшей категории (код специальности 2522 по ОК 010-2014 (МСКЗ-08) «Общероссийский классификатор занятий»).

Только за декабрь месяц в реестре сертифицированных специалистов появилось 400 записей о выпускниках, успешно сдавших экзамены по этим программам. Информация о всех сертифицированных специалистах вносится в единый реестр, в котором можно поверить подлинность выданного сертификата по номеру или фамилии специалиста.