Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

«Ростелеком» обновил ПАК «Периметр» в инфраструктуре защиты клиентов от DDoS-атак

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Внедрения

«Ростелеком» обновил программно-аппаратный комплекс «Периметр» производства компании «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг»), который интегрирован в многослойную инфраструктуру защиты от DDoS. Благодаря более совершенным технологиям и методам подавления атак, их обнаружение и включение защиты сократилось до нескольких секунд. При этом функциональность описания атак на основе сигнатур помогает адаптировать процесс выявления вредоносной активности индивидуально под каждого заказчика услуги Anti-DDoS «Ростелекома».

Среди других значимых обновлений «Периметра» — механизм консолидации векторов DDoS, направленных на один ресурс, что дает полную картину происходящего в реальном времени. Теперь для каждого вектора атаки автоматически инициируются только наиболее эффективные методы подавления. Такой подход позволяет точечно активировать защиту атакуемого ресурса, сводя к минимуму возможные влияния на легитимный трафик.

Автоматизация фильтрации по протоколу BGP FlowSpec на периметре сети «Ростелекома» позволила сократить время реакции на объемные атаки. Такие атаки теперь подавляются на границе сети «Ростелекома» без вмешательства службы эксплуатации сервиса.

«"Периметр" в комплексе с другими системами фильтрации DDoS уже несколько лет используется в "Ростелеком" как для защиты собственных сетевых ресурсов, так и для организации клиентских сервисов. Обновление позволило нам поднять эшелонированную систему защиты от DDoS-атак на новый уровень с точки зрения качества и функциональности», — сказал Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома».

«Технологическое развитие программно-аппаратного комплекса «Периметр» всегда опиралось на потребности ключевых операторов связи России. Это позволяет нам поддерживать высокий уровень функциональности наших продуктов», — сказал Роман Жуков, директор центра компетенций компании «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности.

Другие материалы рубрики

Конференция CNews «HR Tech 2020» состоится 20 февраля. Открыта регистрация

SAS в России возглавил ее поклонник из IBM

Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля

МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО

Техника

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
Показать еще
Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний