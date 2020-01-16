«1С-Интерес» теперь работает на «1С-Рарус:Система управления лояльностью»

«1С-Интерес» перенес свою программу лояльности на платформу «1С-Рарус:Система управления лояльностью». Аналитическая отчетность формируется в разы быстрее с большей детальностью и достоверностью, замена карт занимает не более минуты, в то время как ранее на это уходили часы. Внедрено мобильное приложение, что позволило повысить лояльность покупателей и получить еще один эффективный канал коммуникаций. При этом сохранены все старые скидки и акции.

Сеть магазинов «1С-Интерес» — это широкий ассортимент консольных и компьютерных игр, фильмов, комиксов, конструкторов, а также программного обеспечения и игровых аксессуаров.

С 2010 года в компании запущена программа лояльности «Ступени Интереса», которая за 10 лет объединила более полумиллиона покупателей. В ее основе — бонусная многоуровневая система. Клиент накапливает бонусы, чем больше сумма совершенных покупок — тем выше уровень бонусной карты. С уровнем карты растет процент начисляемых баллов и возможность оплатить покупку баллами.

До 2019 года программа лояльности работала на сторонней платформе. Разные платформы системы лояльности, учетной программы («1С») и сайта («1С-Битрикс») осложняли обмен данными. В отчетах сторонней платформы номенклатура состояла не из привычных артикулов и наименования, а из буквенно-цифрового кода — уникального идентификатора номенклатуры «1С». Менеджер не видел названия товаров, приходилось вручную соотносить номенклатуру учетной программы «1C» и сторонней платформы.

Было необходимо упростить замену карт: при смене уровня карты выдавалась новая, с новым номером, старая при этом блокировалась и вместе с ней — вся история покупок. Менеджеры лишались возможности узнать больше о покупателе и персонализировать предложение. Кроме того, физическая замена пластиковых карт требовала значительных расходов на их печать.

Чтобы оптимизировать обмен данными, было решено перевести программу лояльности на «1С».

Сергей Печенкин, руководитель отдела маркетинга сети магазинов «1С-Интерес», рассказывает, почему выбрали «1С-Рарус:Система управления лояльностью» и каких результатов ожидали от внедрения: «О сервисе „1С-Рарус:Система управления лояльностью“ в „1С-Интерес“» узнали на одном из семинаров фирмы «1С». Нас привлекло, что решение создано на «1С». Мы надеялись,что общая платформа упростит обмен данными между системами. Особенно в части товарного каталога. Кроме того, новая система должна была поддерживать весь функционал старой, а смена платформ должна была стать незаметной для клиентов — все это нам обещал «1С-Рарус», и обещание свое он выполнил».

Сегодня «1С-Рарус:Система управления лояльностью» обрабатывает данные 30 розничных магазинов и интернет-магазина и хранит информацию более полумиллиона бонусных карт. 70% карт активно используются, по ним постоянно начисляются и списываются бонусы. Переход из одной системы в другую прошел незаметно для клиентов: ни один бонусный балл не потерялся.

В новой системе сохранены все механики по начислению и списанию бонусов с карты в зависимости от уровня интереса. Она также поддерживает проведение постоянных акций компании и позволяет совмещать программы лояльности — создавать дисконтно-бонусные предложения.

Ключевые результаты проекта. Упростилась замена карт — теперь это дело одной минуты. Уровень карты меняется автоматически после достижения необходимой суммы покупок, ее номер и физический носитель остаются прежними. Менеджерам доступна история покупок. Появилось понимание, что интересно клиентам, что им можно предложить и чем заинтересовать. «1С-Интерес» планирует использовать это, чтобы стать ближе к покупателям. Точечность предложения позволит сэкономить на скидках — предлагать их не всем, а только выбранной аудитории.

Внедрено мобильное приложение. Теперь бонусная карта всегда с клиентом, что удобно для спонтанных покупок, а проверка списаний, начислений и сроков сгорания бонусов — дело одной минуты. Внедрение мобильного приложения стало еще одним шагом по улучшению клиентского сервиса. Дополнительно у компании появился еще один канал коммуникаций, который дешевле и эффективнее мессенджеров и смс. В ближайших планах — внедрить заказ товара прямо из каталога в мобильном приложении.

Скидки проверяются на этапе создания. Специальная форма, разработанная командой «1С-Рарус», позволяет проверять настройку дерева из многочисленных скидок с разным приоритетом и взаимодействием еще на этапе создания — в личном кабинете менеджера до запуска в магазинах.

Аналитика стала понятнее и эффективнее. Время формирования отчетов сократилось в разы. Все отчеты формируются в онлайн-режиме. Например, отбор карт с анкетами за интересующий период продаж по списку магазинов сократился с нескольких часов до нескольких секунд. Вместе с тем выросла детальность аналитики. В дальнейшем это позволить проводить интересные акции и анализировать их эффективность.

Все основные показатели выведены на главный экран менеджера. При запуске программы первое, что видит маркетолог на мониторе — динамические показатели по среднему чеку, обороту, динамике выдачи карт и прочее. Если один из этих показателей «проседает», маркетолог сразу это видит и начинает предпринимать меры.

Людмила Цибарева, сотрудник отдела автоматизации «1С-Интерес», отметила: «Перенос программы лояльности в облако («1С-Рарус:Система управления лояльностью» — облачный сервис) позволил нам отказаться от локальных настроек системы в магазинах, в том числе установки и обновления в магазинах сети ключа ЭЦП. Результат — мы сократили трудозатраты на сопровождение системы и упростили обмен данными, что было для нас в приоритете. Старая система не могла контролировать процент оплаты бонусами. Сегодня расчет происходит автоматически».

У «1С-Интереса» большие планы по развитию программы лояльности: планируется использование купонов и промокодов, сегментация клиентской базы станет детальнее, аналитика — глубже. Развивать программу будут с помощью системы лояльности «1С-Рарус».

Активно обсуждаются варианты и способы охвата важной части покупателей — тех, у кого нет бонусных карт. Сейчас скидки для них отдельно настраиваются в кассовой программе, но совсем скоро это будет делать «1С-Рарус:Система управления лояльностью».