Marmalato внедряет в магазинах систему Wi-Fi-аналитики вместе с Orange Business Services

Международный сервис-провайдер Orange Business Services совместно со своим технологическим партнером «НПО Аналитика» объявил о внедрении системы аналитики поведения посетителей в розничных магазинах бренда Marmalato. Это технологическое решение позволит ритейлеру анализировать влияние различных факторов на конверсию витрин магазинов, оценивать работу персонала, а также измерять эффективность рекламных кампаний. В частности, благодаря системе Wi-Fi-аналитики можно посчитать, сколько процентов адресатов рекламных сообщений впоследствии дошли до магазина.

В рамках пилотного развертывания в тринадцати торговых точках франчайзинговой сети Marmalato в Москве были установлены специальные Wi-Fi-сенсоры, позволяющие отслеживать активность посетителей со смартфонами с включенным Wi-Fi. Собрав эти данные, можно проанализировать действия пользователей, разбить аудиторию на сегменты физических локаций и настроить таргетинг рекламы на любой из них.

С помощью Wi-Fi-аналитики можно исследовать поведение посетителей магазинов, предоставляя ритейлеру дополнительный инструмент для увеличения эффективности многих бизнес-процессов. Технологическое решение, представленное партнером Orange, позволяет оценить эффективность рекламных кампаний, подсчитав сколько пользователей, увидевших как онлайн-, так и офлайн-рекламу, впоследствии дошли до магазина. Данные, собранные с помощью Wi-Fi-аналитики, не являются персональными – они обезличены.

«Внедряя систему Wi-Fi-аналитики, мы преследуем две цели: восполнить недостающие элементы портрета нашего покупателя и нащупать возможности для улучшения взаимодействия с ним как в офлайне (то есть непосредственно в наших магазинах), так и в онлайне. Нам интересны все аспекты этой аналитики – от того, в каких еще торговых центрах бывают наши посетители, до измерения эффективности наших диджитал рекламных кампаний. Ведь, помимо прочего, предложенные нам Orange и "НПО Аналитика" инструменты позволят измерять физическую "доходимость" до магазинов тех, кому реклама показывалась в онлайне или в наружке», – сказал директор по маркетингу франчайзинговой сети Marmalato Михаил Мазур.

«Мы рады возможности поддержать цифровую трансформацию бизнеса Marmalato. Уверены, что внедренные решения позволят ритейлеру значительно расширить свои возможности в сфере маркетинговых коммуникаций с помощью данных о посетителях своих магазинов. Наше решение позволит Marmalato не только получить данные для анализа их поведения, но также поможет снова привлечь их в магазины через таргетированные онлайн-кампании, проанализировать и оценить эффективность своих действий на каждом этапе», – отметил Дэвид Холден, коммерческий директор Orange Business Services Россия и СНГ.

«Прозрачность и понимание эффективности различных рекламных каналов и форматов и их постоянное измерение – наиболее корректный путь к построению общей эффективности компании. Мы рады, что возможности нашей системы позволят компании Marmalato не только подробно проанализировать поведение посетителей своих магазинов, но и вычислить стоимость привлечения из онлайна в офлайн с помощью O2OC – Online To Offline Conversion», – сказал Михаил Могилевский, генеральный директор «НПО Аналитика».