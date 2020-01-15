Эксперты Vertiv назвали гибридные модели в ЦОДах одним из главных трендов 2020 года

Выбор в пользу гибридных архитектур, объединяющих публичные, частные облака и ресурсы периферии вокруг ядра с новой конфигурацией, был назван экспертами Vertiv одним из пяти инновационных трендов в ЦОДах 2020 года.

Благодаря набирающим популярность гибридным архитектурам организации смогут обеспечивать высокий уровень безопасности данных и откликаться на постоянно растущие потребности в увеличении емкости и вычислительных мощностей в точках, приближенных к потребителю. В рамках новой экосистемы данных подключаемость и доступность становятся взаимосвязанными понятиями, а бесперебойные коммуникации в пространстве от ядра до облака и периферии приобретают все большую ценность.

«Центры обработки данных сейчас активно стремятся к балансу: с одной стороны, отрасль стремится соответствовать высоким требованиям к мощности и емкости, а с другой — современные высокопроизводительные приложения стимулируют значительные изменения в ЦОДах различных типов и размеров, — сказал Роб Джонсон, генеральный исполнительный директор компании Vertiv. — В то же время скорость развертывания становится критически важным фактором при принятии технологических решений. Именно он станет определяющим для инвестиций и инноваций в данной сфере в 2020 году. Это влияние будет заметно в различных формах, но поставщики оборудования для ЦОДов четко поняли одну вещь: текущее положение дел больше никого не устроит».

Гибридные архитектуры получат повсеместное распространение. Хотя облачные вычисления останутся важной частью ИТ-стратегии большинства компаний, мы наблюдаем некоторый сдвиг, вызванный тем, что компании стремятся оптимизировать набор имеющихся технологий и затраты на обслуживание их приложений. Растущая популярность гибридных архитектур — яркое свидетельство того, что корпоративный ЦОД по-прежнему важен и не утратит актуальности даже с учетом того, что его роль постепенно смещается в сторону поддержки набора ИТ, максимально соответствующего потребностям современных предприятий.

Скорость развертывания — ключевой фактор новой «гонки вооружений». Поскольку различия в мощности технологий и систем становятся все менее очевидными, руководители ЦОДов и ИТ-подразделений начнут использовать другие критерии при выборе оборудования. Помимо цены, одним из определяющих факторов для принятия решений станет скорость развертывания вычислительных ресурсов. При схожести прочих показателей руководство будет все чаще принимать решения с учетом сроков внедрения и запуска. Это оптимальный подход в условиях активного переноса вычислений на периферию современных распределенных сетей. Любая задержка в предоставлении ресурсов означает отказ в обслуживании и, соответственно, потерю прибыли.

Средняя мощность стоек останется неизменной… но есть и хорошие новости. Средняя мощность на стойку в ЦОДе покажет незначительный рост, резкое увеличение объема современных приложений и рабочих нагрузок, предполагающих использование искусственного интеллекта (например, для машинного и глубокого обучения), создаст потребность в высокопроизводительных вычислениях. По прогнозам экспертов Vertiv, в 2020 году они появятся в оборонной промышленности, на предприятиях, занимающихся расширенной аналитикой, а также на производстве. Это заложит основу для повсеместного распространения высокопроизводительных вычислений в 2021 и последующих годах. На сегодняшний день число таких стоек очень незначительно на общем фоне, но у этого оборудования могут возникнуть непредвиденные проблемы с питанием и охлаждением, которые будет необходимо решить. В ответ на потребность в высокопроизводительных вычислительных системах активно развивается технология прямого жидкостного охлаждения.

Батареи как инвестиция в будущее. В 2016 году эксперты Vertiv предположили, что ЦОДы начнут использовать литий-ионные батареи, и этот прогноз полностью подтвердился. Сегодня литий-ионная технология занимает значительную долю рынка аккумуляторов для ИБП. Эта доля постоянно растет — в том числе в связи с тем, что такие батареи сейчас активно используются на объектах периферии. Их популярности способствуют компактные размеры и минимальная потребность в техобслуживании. Следующий этап — использование гибкости литий-ионных и других инновационных альтернативных технологий аккумуляторов (например, TPPL — тонкие пластины из чистого свинца) для возмещения затрат на них. В 2020 году все больше организаций начнут продавать хранимую в этих аккумуляторах энергию коммунальным компаниям для сеточной стабилизации и ограничения пиковой нагрузки. Это новшество позволит повысить устойчивость в отрасли ЦОДов.

Международное взаимное влияние. Кремниевая долина в США издавна считается центром цифровой вселенной, который задает направление развития ЦОДов, однако инновации стали создаваться и в других странах. Параллельная экосистема с существенными отличиями сегодня формируется в Китае. В Европе, странах Азии и южной части Тихого Океана ЦОДы развиваются совершенно иначе по сравнению с традиционными практиками, так как местным специалистам приходится решать специфические для региона задачи, связанные с обеспечением конфиденциальности данных, контроля и устойчивости. Например, Общий регламент по защите данных (GDPR) стал стимулом к принятию серьезных решений в области защиты информации в масштабах всего мира. Указанные задачи и более пристальное внимание к экологическим проблемам побуждают нас по-новому взглянуть на гибридные инфраструктуры, ценность локальных вычислений и локального хранения данных. В Китае некоторые ЦОДы работают на модифицированных производителем серверах мощностью 240 В пост. тока — это позволяет повысить эффективность и снизить затраты. Переход на мощность постоянного тока — одна из давних перспективных целей для центров обработки данных, расположенных в США. Нетрудно предположить, что другие страны в ближайшее время примут модель, которая сегодня используется в КНР.