Solar Dozor получил сертификат совместимости с «Ред ОС»

Система предотвращения утечек конфиденциальной информации Solar Dozor успешно прошла тестирование на совместимость с российской операционной системой семейства Linux «Ред ОС» производства компании «Ред софт». По итогам проведенных работ «Ростелеком-Солар» и «Ред софт» подписали двусторонний сертификат совместимости.

Solar Dozor – программное обеспечение для предотвращения утечек конфиденциальной информации (Data Leak Prevention, DLP). Его возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Кроме того, Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет выявлять аномалии поведения, круг общения и приватные контакты сотрудников, а также профилировать их на основе 19 устойчивых паттернов поведения. Программное обеспечение имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №3706, а также входит в Единый реестр отечественного ПО (№ 1480).

«Мы рассматриваем технологическое сотрудничество с разработчиками ПО как одну из основ успешного развития бизнеса в сфере ИТ. Сейчас на российском рынке информационной безопасности ведется системная работа по обеспечению готовности государственных компаний к импортозамещению. "Ростелеком-Солар" со своей стороны стремится помочь данным компаниям в части более легкого и беспроблемного перехода на российские разработки, обеспечив максимальную совместимость своих технологий с отечественными системами других классов. Совместимость нашего флагманского продукта Solar Dozor с отечественной "Ред ОС" – один из существенных шагов в данном направлении», – отметила Галина Рябова, директор центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар».

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Использование системы Solar Dozor в среде операционной системы "Ред ОС" позволит клиенту обеспечить высокий уровень информационной безопасности своих процессов. Совместно с партнерами рады предоставить еще одно импортонезависимое решение», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».