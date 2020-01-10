Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения

Qualcomm Technologies, дочерняя компания Qualcomm Incorporated, на выставке потребительской электроники CES-2020 представила пополнение портфолио продуктов для автомобильного транспорта. Новая платформа Qualcomm Snapdragon Ride стала одним из самых продвинутых, масштабируемых и открытых решений для автономного вождения. В составе платформы линейка однокристальных систем Snapdragon Ride Safety, ускоритель Snapdragon Ride Safety Accelerator и стек программного обеспечения Snapdragon Ride Autonomous Stack.

Платформа Snapdragon Ride призвана решать задачи в области автономного вождения и систем содействия водителю (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Применение высокопроизводительного и энергоэффективного аппаратного обеспечения, передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) и новаторского программного стека автономного вождения позволяет создать полнофункциональное, экономичное и энергоэффективное системное решение.

Сочетание однокристальных систем Snapdragon Ride SoC, ускорителя и автономного стека предлагает автопроизводителям масштабируемое решение для трех сегментов автономных систем. Это уровни L1/L2 (ADAS-системы активной безопасности, включающие автоматическое экстренное торможение, распознавание дорожных знаков и функции удержания на полосе движения); L2+ (системы повышенного комфорта для автоматизированного движения по трассе, самостоятельной парковки и городского вождения в старт-стопном режиме) и L4/L5 (полностью автономное вождение для автономного городского вождения, роботакси и робологистики).

В основе платформы Snapdragon Ride лежит линейка автотранспортных однокристальных систем Snapdragon SoC с ускорителем. Для ее создания использовались масштабируемые модульные многоядерные процессоры с высокой производительностью, энергоэффективные системы ИИ и компьютерного зрения, передовые графические процессоры. Платформа, состоящая из различных однокристальных систем и ускорителя, обладает высоким термическим КПД и может применяться в любом сегменте рынка — от L1/L2 (30 TOPS) до L4/L5 (более 700 TOPS при 130 Вт). Возможны различные конструктивные варианты платформы, в том числе с пассивным или воздушным охлаждением, что снижает себестоимость и повышает надежность за счет отсутствия дорогих систем жидкостного охлаждения. При этом также упрощается все конструкция автомобиля и увеличивается дальность пробега электромобилей. Однокристальные системы Snapdragon Ride и ускоритель разработаны для систем функциональной безопасности уровня ASIL-D.

Планируется, что в первой половине 2020 г. платформа Snapdragon Ride будет доступна автопроизводителям и поставщикам первого уровня для предварительных разработок. По прогнозам Qualcomm Technologies, производство первых автомобилей, использующих Snapdragon Ride, начнется в 2023 г.

«За прошедшие годы мы неоднократно подтверждали наши возможности в области крупномасштабного развертывания высокопроизводительных интеллектуальных решений для бортового оборудования и подключенных автомобилей, работающих в условиях ограниченной мощности в автомобилях практически всех классов. Сегодня мы рады представить нашу платформу Snapdragon Ride первого поколения. Это высокомасштабируемое, открытое, полностью адаптируемое и оптимизированное по энергопотреблению решение. Оно предназначено для удовлетворения требований самых разных уровней — от NCAP и L2+ до роботакси. В сочетании с программным стеком Snapdragon Ride Autonomous Stack или же с собственными алгоритмами производителей, наша платформа поможет ускорить внедрение высокопроизводительных систем автономного вождения в автомобилях массового сегмента, — сказал Накул Дуггал (Nakul Duggal), старший вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами. — Чтобы решить задачи, волнующие автопроизводителей, последние несколько лет мы занимались разработкой и совершенствованием нашей новой платформы автономного вождения и соответствующего программного стека, выявляя проблемы и собирая аналитическую информацию на основе получаемых данных».

Компания считает наиболее вероятной следующую волну инноваций в сегменте L2+ Convenience ADAS, но аппаратные решения на платформе Snapdragon Ride варьируются от одной однокристальной системы (ОкС) для ADAS-систем активной безопасности до высокомасштабируемой архитектуры с множеством ОкС и специализированных автономных ускорителей для полностью самостоятельных систем автономного вождения.

Линейка однокристальных ADAS-систем и ускорителей Qualcomm Technologies базируется на фундаментальном принципе использования возможностей гетерогенных вычислений в соответствии с требованиями приложений. Эти ОкС и ускорители эффективно обрабатывают большие массивы данных, поступающих от бортовых систем, используя различные технологии Qualcomm Technologies. Это ИИ-системы следующего поколения, сигнальные процессоры для видеокамер, усовершенствованные цифровые процессоры (DSP) для обработки сигналов, поступающих от датчиков, высокопроизводительные CPU, отвечающие за планирование и принятие решений, новейшие графические процессоры, обеспечивающие высококачественную визуализацию и интерактивную видеосреду с погружением, специализированные системы функциональной и информационной безопасности для ОкС и акселератора автономного вождения. С помощью последнего Qualcomm Technologies реализует энергоэффективные вычисления в автомобилях массового сегмента, что до сих пор было в основном недоступно автомобилестроителям вследствие исключительно сложных и дорогих решений охлаждения, совершенно немасштабируемых из-за требований к потребляемой мощности.

Непосредственной частью Snapdragon Ride является новый специализированный программный стек автономного вождения Qualcomm Technologies. Это модульное и масштабируемое решение поможет OEM-автопроизводителям и поставщикам первого уровня ускорить темпы своих разработок и инноваций. Программный стек упрощает задачи по усилению безопасности и повышению комфортности каждодневного вождения, предлагая оптимизированные приложения и ПО для таких сложных случаев, как автономное вождение на трассе с имитацией человеческого стиля, а также широкий выбор таких модульных опций, как восприятие, локализация, объединение информации датчиков и планирование поведения. Программная инфраструктура Snapdragon Ride поддерживает объединение компонентов стека заказчика с компонентами Snapdragon Ride Autonomous Stack.

Интегрированные автотранспортные платформы Qualcomm Technologies продолжают укреплять лидерство в области телематики, информационно-развлекательных систем и автомобильной связи: очередь заказов компании превышает $7 млрд. В настоящее время Qualcomm Technologies является ведущим поставщиком полупроводниковых приборов для автомобильной телематики и коммуникационных систем Bluetooth, с 19 из 25 крупнейших мировых автопроизводителей подписаны контракты на поставки информационно-развлекательных систем и цифрового бортового оборудования. В настоящее время все крупнейшие мировые производители используют обширное портфолио автотранспортных решений Qualcomm Technologies для телематики, связи и мультимедиа, продолжая совместную работу с компанией над созданием безопасных, надежных и эффективных решений, включая платформу Snapdragon Ride.

Платформа Snapdragon Ride вобрала в себя весь опыт автотранспортной экосистемы, необходимый для обеспечения соответствия оборудования и ПО, отвечающего за безопасность, стандартам отрасли.

«Для массового внедрения продвинутых систем содействия водителю и беспилотных автомобилей необходимы решения с высочайшим уровнем функциональной безопасности, — сказал Чет Бэбла (Chet Babla), вице-президент компании Arm по автотранспортному и IoT-бизнесу. — Будущее мобильных технологий требует сотрудничества всей отрасли, и наша совместная работа с Qualcomm Technologies по интеграции наших решений функциональной безопасности с платформой Snapdragon Ride служит примером того, как вместе мы можем повысить безопасность технологий автономного вождения».

«Наше участие в сертификации по стандартам ISO 26262, AEC Q100 и управлении качеством облегчает разработку нового поколения систем ADAS, — отметил Джон Котер (John Koeter), старший вице-президент компании Synopsys по маркетингу и стратегическим разработкам интеллектуальной собственности. — Объединение наших систем Synopsys DesignWare Interface IP, ARC Processor IP и Self-Test and Repair (STAR) Memory System с платформой Snapdragon Ride помогает Qualcomm Technologies достичь максимального уровня функциональной безопасности и ускоряет сертификацию однокристальных систем компании».

«Мы рады, что выбор Qualcomm Technologies при реализации платформы Snapdragon Ride пал на нашу компанию, — сказал Джон Уолл (John Wall), старший вице-президент и один из руководителей компании BlackBerry QNX. — Продукты QNX OS for Safety и QNX Hypervisor for Safety зарекомендовали себя как защищенная, безопасная и надежная программная основа для плат форм автономного вождения. Мы надеемся продолжить сотрудничество с Qualcomm Technologies в ходе расширения их деятельности в сегменте автономного вождения».

«Мы уже не первый год выпускаем полупроводниковые приборы, которые делают автомобили безопаснее, умнее и экологичнее. Наши микроконтроллеры AURIX и наш опыт в области гарантоспособных вычислений лежат в основе автотранспортных приложений, критичных для безопасности, — сказал Ритеш Тьяги (Ritesh Tyagi), глава автотранспортного инновационного центра компании Infineon в Кремниевой долине. — Работа Infineon и Qualcomm Technologies над созданием надежных, масштабируемых и энергоэффективных вычислительных систем может продвинуть рынок в направлении более широкого внедрения высокоавтоматизированных автомобилей».