Selectel представила катастрофоустойчивый кластер на базе VMware в Московском регионе

Selectel представила катастрофоустойчивый кластер «Облака» на базе VMware в Московском регионе. Решение обеспечивает бесперебойную работу информационных систем. В основе разработки лежит технология VMware Stretched vSAN.

Катастрофоустойчивый кластер облака развернут в Москве на двух независимых инфраструктурных площадках уровня Tier3. В случае аварийной ситуации в основной локации происходит перезапуск виртуальных машин в резервной. Вероятность простоев или сбоев в работе информационных систем и приложений сводится к минимуму.

В комплексных тестах решения допустимая точка восстановления (Recovery Point Objective, RPO) приближалась к нулю. Эта характеристика описывает особенности восстановления данных. Например, равная одной минуте RPO означает, что при аварии возможна потеря только введенной за последнюю минуту информации. Таким образом, в катастрофоустойчивом кластере риск утраты данных на уровне СХД ничтожен. Такая эффективность обеспечивается синхронной репликацией данных.

Александр Тугов, директор по развитию услуг Selectel, отметил: «Компании все чаще задумываются об обеспечении бесперебойной работы бизнес-критичных систем. Мы понимаем заказчиков и создаем решения, отвечающие их самым актуальным запросам. Поэтому мы не сомневаемся, что катастрофоустойчивый кластер облака в Москве будет востребован так же активно, как ранее запущенный аналогичный кластер в Петербурге».

Чтобы начать пользоваться катастрофоустойчивым кластером, пользователю не нужно разбираться в настройках. Технология Stretched vSAN обеспечивает полную автоматизацию решения. Система мониторинга доступности виртуальных машин выявляет проблемы на ранних стадиях и самостоятельно запускает сценарии восстановления на резервной площадке.

Катастрофоустойчивый кластер Облака на базе VMware соответствует требованиям федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». В нем можно обрабатывать и хранить персональные данные вплоть до первого уровня защищенности. В июне 2019 года Облаке на базе VMware было отмечено знаком доверия VMware Cloud Verified. Ранее профессионалы отрасли признали сервис «Облаком года» в рамках национальной премии «ЦОДы.РФ».