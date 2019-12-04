Generix анонсировал выход нового SaaS-решения для цепочки поставок

Generix Group, международный поставщик облачных решений для цепочек поставок, объявил о запуске Generix Collaborative Replenishment — SaaS-решения нового поколения для оптимизации совместного управления поставками.

В то время как цепочка поставок становится основой конкурентоспособности и выступает гарантом выполнения данных заказчику обещаний, совместное управление поставками способствует повышению скорости обслуживания потребителей при одновременном снижении объема складских запасов, отмечают в Generix/

«Для удовлетворения растущих запросов потребителей и снижения финансовых рисков при отказах эффективная цепочка поставок теперь создает добавленную стоимость компании. Generix Collaborative Replenishment позволяет снизить уровень отказов на 30%. Стоит учитывать этот показатель при стратегическом планировании, поскольку из-за перебоев в поставках производители потеряли более 1,2 млрд евро в 2018 г., о чем свидетельствует исследование ERC-IRI Института Торговли», – сказал Жан-Шарль Деконнинк, президент компании Generix Group.

Generix Collaborative Replenishment позволяет производителям, ритейлу и 3PL-провайдерам охватить все процессы и методы объединения поставок: управление совместными поставками, управление запасами поставщиков, пулинг или GMA (консолидированное управление поставками), сбор заказов с двух и более точек загрузки, отгрузка заказов с несколькими точками выгрузки, консигнационные запасы и запасы на ответственном хранении, центры консолидации или массификации грузов и т. д.

Generix Collaborative Replenishment предоставляет инструменты для системы снабжения: облачные сервисы, мобильные устройства, большие данные, аналитические инструменты, автоматизация и роботизация операций, а также искусственный интеллект.

Решение обеспечивает новый пользовательский опыт, основанный на точных данных, повышающий производительность операторов и показатели: Повышение скорости обслуживания на 20-30%; снижение объема складских запасов на 30-50%; оптимизация скорости загрузки транспорта от 70 до 98%; снижение транспортных издержек на 10-15%; рост объема продаж от 2 до 3%; устранение нереализованных остатков и споров; развитие доверительных отношений с заказчиками; сокращение выбросов СО 2 .

Generix Collaborative Replenishment отвечает современным требованиям к клиентскому сервису, работе с поставщиками и методологии Demand Driven (планирование запасов на основе спроса). Сервис был разработан в сотрудничестве с Консультативным советом по взаимодействию с заказчиками Generix Group, объединяющим восемь производителей из топ-30 международных FMCG-поставщиков.

«При разработке решения мы ориентировались на ключевые цели и задачи наших заказчиков: повышение показателей, увеличение производительности поставщиков оперативное реагирование на запросы потребителей и создание новых конкурентных преимуществ», – отметил Кристоф Вири, менеджер по маркетингу продукции Generix Group

Программное решение Generix Collaborative Replenishment доступно по модели SaaS на базе платформы Generix Supply Chain Hub. Сервис может быть интегрирован с программными продуктами Generix EDI Services, Generix Supplier Portal, Generix Transport Management, Generix Warehouse Management и Generix Order Management.