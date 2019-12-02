Aspen Technology представила решение Aspen Enterprise Insights для визуализации и контроля рабочих процессов

Aspen Technology, компания-разработчик программного обеспечения для оптимизации производственных активов, объявила о выпуске решения Aspen Enterprise Insights для визуализации и контроля рабочих процессов. Это приложение анализирует данные со всего предприятия и предоставляет полезную информацию и рекомендации, которые помогут улучшить работу в команде и принимать взвешенные решения.

Предприятия нуждаются в инструментах для организации озер данных и анализа информации с пользой для бизнеса. Согласно исследованию IDC, глобальное пространство данных вырастет до 175 ЗБ к 2025 г., и примерно 30% из них будут требовать обработки в реальном времени.

Решение Aspen Enterprise Insights позволит капиталоемким предприятиям анализировать данные на протяжении всего жизненного цикла активов во всей цепочке создания ценности. С его помощью пользователи будут получать полезную информацию и рекомендации для повышения эксплуатационной эффективности.

Aspen Enterprise Insights создает в рамках предприятия «цифровую ось», которая ускоряет синтез интеллектуальных процессов и помогает достичь новых уровней производительности. Эта технология, пополнившая линейку продуктов Aspentech в результате приобретения Sabisu в июне 2019 г., представляет собой проверенное решение на базе гибридного облака, которое привносит в организацию средства управления корпоративного уровня. С его помощью руководители смогут принимать взвешенные стратегические решения на основе анализа данных и рекомендаций, оптимизировать существующие бизнес-процессы и внедрять новые.

«Точный анализ данных имеет решающее значение для повышения эффективности и оптимизации бизнеса. Aspen Enterprise Insights — это гибкое решение для визуализации и контроля рабочих процессов, позволяющее принимать стратегические решения в режиме реального времени в масштабах предприятия», – сказал Антонио Пьетри (Antonio Pietri), президент и генеральный директор Aspen Technology. «По мере развития промышленного Интернета вещей визуализация разнородных источников данных становится определяющим фактором успешной цифровой трансформации. Решение Aspen Enterprise Insights повышает эффективность активов на всех этапах жизненного цикла и совершенствует ключевые процессы интеллектуального предприятия: автоматизацию, сотрудничество и анализ данных».

Питер Рейнольдс (Peter Reynolds), старший аналитик ARC Advisory Group, сказал: «В Aspen Enterprise Insights реализовано уникальное сочетание средств анализа данных и механизма управления рабочими процессами. Цифровизация остается приоритетом для промышленных предприятий. С помощью этого решения заказчики могут вывести совместную работу на новый уровень и внедрить процессы, повышающие эффективность бизнеса».