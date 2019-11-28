Торговая сеть «Реал» ускорила работу касс c помощью Set Retail 10

Петербургский ритейлер «Реал» за две недели запустил во всей сети новую фронт-офисную систему — Set Retail 10. Она работает в 61 магазине и охватывает 165 касс. Решение помогло ускорить кассовые операции и обслуживание покупателей почти на 40%.

В сети «Реал» было установлено кассовое решение, не в полной мере соответствующее требованиям ритейлера к скорости работы, бесперебойности и функциональности. Необходима была новая система, способная быстро и без сбоев работать в условиях высокой нагрузки: охватывать более 200 магазинов, 500 касс и 60 тыс. товаров в одной торговой точке. Решение должно было автоматизировать продажу алкоголя с новыми акцизными марками. А также поддерживать разнообразные скидочные механики, не менее 200 рекламных акций в одном магазине и не меньше 1 млн карт лояльности. Ориентируясь на эти требования, ритейлер выбрал решение для автоматизации торговли Set Retail 10 компании CSI.

Специалисты торговой сети и разработчика за две недели внедрили фронт-офисную систему во всех магазинах. В «Реале» Set Retail управляет кассами, операционным днем и программой лояльности. Решение помогло ускорить операции на кассе и прохождение покупателем кассовой линии почти на 40%.

В «Реале» — развитая программа лояльности: несколько типов дисконтных карт с различными скидками. Кроме того, в сети можно использовать скидочные карты партнеров, например, «Зенит». Set Retail предоставил сотрудникам «Реала» многофункциональный инструмент для работы с программой лояльности. Торговая сеть использует скидки на группы товаров и на наборы, купоны, акции с выдачей подарков, а также печатает на чеках рекламные предложения. Все это поддерживает модуль лояльности Set Retail 10.

Компании продолжают сотрудничество: ритейлер внедряет другие решения CSI. В ближайшее время в магазинах «Реал» заработает сервис учета маркированных товаров Set Mark.