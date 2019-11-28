Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах с помощью решений CSI

Сеть Fix Price модернизировала торговые и бизнес-процессы в российских магазинах. Ритейлер добился стабильной работы более 7 тыс. касс на одном центральном сервере, на 11% ускорил обслуживание покупателей в магазинах, стал в два раза быстрее запускать рекламные акции и экономить в среднем 290 километров чековой ленты в неделю. Достичь таких результатов помогло новое решение для автоматизации торговли Set Retail 10 и POS-системы CSI.

Решение Set Retail 10 работает во всех российских магазинах Fix Price и охватывает 7206 касс. Оно управляет кассами, операционным днем и программой лояльности – рекламными акциями и купонами. Set Retail гибко адаптируется под потребности торговой сети, время на выполнение доработок сократилось более чем на 30% по сравнению с предыдущим решением. Благодаря скорости и удобному интерфейсу Set Retail 10 обслуживание покупателей на кассах ускорилось на 11%.

С модулем лояльности Set Retail ритейлер получил разнообразные маркетинговые инструменты. Акции собираются в удобном конструкторе, запускаются в два раза быстрее по сравнению с предыдущим решением, помогают привлекать покупателей и повышать их приверженность бренду.

Одной из главных задач Fix Price было добиться стабильной и надежной доставки на кассы изменений в ценах и товарах, а также получение достоверных данных о продажах в товароучетной системе. Поскольку сеть крупная – 3201 магазин – и при этом в каждом всего по 2-3 кассы, ритейлеру было невыгодно ставить сервера во всех торговых точках. Вместо этого специалисты CSI использовали новое решение – транспортную шину данных. Она позволяет быстро и без сбоев загружать новую информацию на кассы и выгружать данные о продажах в сетях любого масштаба. Fix Price стал первым клиентом CSI, оценившим решение в действии. Все кассы без сбоев и зависаний работают под управлением одного центрального сервера.

С Set Retail 10 сеть Fix Price сократила размер каждого чека, в котором применена карта лояльности, минимум на 3 см. Чеки, в которых карта не применяется, стали короче на 1,5 см. Благодаря этому ритейлер экономит в среднем 290 км чековой ленты в неделю (это 3,5 тыс. рулонов стандартной длины).

Торговая сеть также решила заменить кассовое оборудование. В новые магазины ритейлер устанавливает POS-системы CSI: системный блок RX1, дисплей кассира, клавиатуру и контрольно-кассовую технику Pirit. Оборудование CSI дополняют 2D-сканеры Datalogic QuickScan Imager QW2420 и денежный ящик. Постепенно эти POS-системы будут установлены во всех магазинах ритейлера.

Ритейлер также установил решение для управления интернет-заказами покупателей Set Kit. До этого специалисты Fix Price обрабатывали заявки вручную. Автоматизация процесса упростила и ускорила работу с интернет-заказами и помогла уменьшить влияние человеческого фактора.

Руководитель проектов CSI Ирина Носова сказала: «За два с половиной месяца мы спроектировали архитектуру решения, которая стала новой не только для Fix Price, но и для CSI. Было очень интересно внедрять новую разработку, с которой один сервер держит до 10 тыс. касс. Мы тщательно подошли к процессу тестирования и пилотирования и выполнили тираж решения за семь с половиной месяцев. Все это стало возможным благодаря слаженной работе с коллегами из Fix Price, ответственности, самоотдаче и профессионализму всех участников проекта».