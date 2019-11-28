«Гиппо» запустил первые кассы самообслуживания в Белоруссии

В Белоруссии заработали первые кассы самообслуживания — в двух магазинах «Гиппо» в Минске. Запуская новый, современный, формат оплаты покупок, ритейлер нацелен привлечь новых клиентов, увеличить пропускную способность магазинов и решить проблему дефицита персонала. Систему самообслуживания в «Гиппо» установила российская компания CSI совместно с белорусским партнером «Белкристаллсервис».

Острова самообслуживания открылись для покупателей в гипермаркетах «Гиппо» на проспекте Рокоссовского и улице Горецкого. Они представлены четырьмя кассами Diebold Nixdorf со сканер-весами, модулями приема наличных, банковскими терминалами и контрольно-кассовой техникой Pirit. Кассы самообслуживания моментально сканируют товар, учитывают скидку по карте лояльности, принимают купюры и монеты, выдают сдачу. Они также позволяют рассчитаться безналичным и смешанным способом — сначала внести наличные, а оставшуюся сумму списать с карты.

Системой управляет программное решение Set Retail SCO, разработанное компанией CSI. На каждом шаге покупателя сопровождают подсказки, благодаря которым у него не возникнет проблем при работе с кассой самообслуживания. Интерфейс доступен на русском и английском языках.

Начальник управления информационных технологий «Гиппо» Александр Иванов сказал: «Мы давно обсуждали формат самообслуживания для наших магазинов, но были вынуждены несколько лет откладывать эту идею. Как только этот замысел стал экономически обоснованным, наше руководство решило внедрять систему самообслуживания. Свою роль сыграл и ожидаемый дефицит кассиров на рынке. Кассы самообслуживания легко решают эту проблему. Они лучше всего подходят для небольших покупок, позволяют разгрузить классическую кассовую линию и уменьшить очереди. Нам нужно было современное оборудование с приемом наличных, возможностью выдавать сдачу и принимать оплату по карте, с быстрыми сканерами и продуманным софтом. Все это мы получили от наших подрядчиков — компании CSI и “БелКС”, которые за два месяца запустили систему самообслуживания в двух наших магазинах».

Следующий этап — добиться плановых показателей эффективности системы самообслуживания. Над этим будут работать эксперты CSI и «Белкристаллсервис». На основе достигнутых показателей ритейлер примет решение о дальнейшем запуске системы самообслуживания в других магазинах сети.