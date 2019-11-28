«1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму

«1С-Битрикс» представила единую платформу для продаж в интернете «из коробки». Она позволит предпринимателям работать с заказами в единой системе ecommerce-продаж.

Компании получат возможность сэкономить сотни тысяч рублей на интеграции интернет-магазина с CRM-системой — она происходит автоматически.

В продукт «по умолчанию» включены все инструменты, которые помогут быстро запустить бизнес в сети.

Интернет-магазин. В «1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM» включены все возможности «1С-Битрикс: Управление сайтом 20.0».

У менеджеров есть возможность добавить каталоги товаров, управлять скидками, маркировать товар, подключить кассы, онлайн-чаты, печатные формы.

CRM. Ни одно обращение не будет пропущено — звонок, письмо, чат автоматически «прикрепится» к заказу или создаст новую сделку в CRM. Обработка заказов будет происходить с помощью интерактивной канбан-доски.

Контакт-центр. Сегодня около 30% всех заказов компании получают с помощью соцсетей и мессенджеров. «Битрикс24» позволяет оформлять заказы и принимать оплаты в чатах и по SMS без перехода на сайт.

Все заявки автоматически попадают в логистику интернет-магазина — отдельный бизнес-процесс в «Битрикс24» для онлайн-продаж. В нём в режиме канбана показано, на какой стадии обработки или доставки находится заказ. На каждом этапе можно посмотреть ответственного сотрудника.

Также все данные заказов из «Контакт-центра» сохраняются в 1С.

CRM-маркетинг. Сразу из окна CRM, без интеграции с дополнительными сервисами, менеджеры смогут отправлять индивидуальные письма, звонить новым покупателям, поздравлять юбиляров специальной скидкой. Кроме этого, можно настроить автоматическую рекламу на всех основных интернет-площадках — Google, Yandex, Facebook и ВКонтакте.

Сквозная аналитика. Сквозная аналитика поможет определить неэффективную рекламу и оптимизировать рекламный бюджет.

Продавцы узнают весь путь клиента перед покупкой: от просмотренной рекламы до оформления товаров в корзине.

CRM-аналитика. С помощью этой функции руководители смогут следить за воронкой продаж, оценивать работу менеджеров, прогнозировать доход и находить проблемные места.

Real-time интеграция с «1С». Пользователи всегда будут видеть актуальные данные по контактам, компаниям и заказам в «1С», интернет-магазине и CRM.

При переходе магазина на новую платформу интеграция с «1С» сохранится.

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «1С-Битрикс», отметил: «За последние несколько лет покупательский спрос в интернете сильно изменился. Люди хотят приобретать товары не только в окне браузера, но и в любимом мессенджере. Предприниматели теряют деньги, если зарабатывают только через интернет-магазин. Наш новый продукт “1С-Битрикс24: Интернет магазин + CRM” — экосистема, с помощью которой можно работать со всеми каналами продаж. Клиентам больше не придётся платить за сложные интеграции. Мы объединили все современные ecommerce-технологии в одно коробочное решение».