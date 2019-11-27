Российские ученые создали VR-симулятор нарушений зрения

Российские ученые создали первую в мире программу, которая позволяет в реальном времени увидеть мир глазами человека с разными нарушениями зрения.

VR-симулятор «SeeMyWorld» работает по принципу дополненной реальности. На изображение, получаемое в онлайн-режиме с камеры смартфона или компьютера, накладывается дефект, соответствующий какому-либо глазному заболеванию. Пользователю нужно всего лишь выбрать режим, и на экране появятся характерные симптомы.

Симулятор создали в московской лаборатории «Сенсор-Тех», которая занимается исследованиями и разработками инновационных технологий для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха. Группы врачей-офтальмологов и инженеров работали над проектом с 2017 года. В настоящий момент «SeeMyWorld» может имитировать 80% всех существующих нарушений зрения.

«В первую очередь, «SeeMyWorld» упростит работу врачей-офтальмологов. Когда на прием придет пациент, можно будет легко понять все его симптомы, увидеть, как и что он видит. Также программа очень пригодится педагогам, которые работают с детьми или взрослыми, имеющими проблемы со зрением. И, конечно, близкие людей с заболеваниями глаз смогут гораздо глубже понять, с какими трудностями они сталкиваются ежедневно», - сказал Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсор-Тех».

Программу можно использовать двумя способами. С помощью специального приложения «SMW Pro», которое теперь доступно всем пользователям IOS. Чтобы увидеть симуляцию, нужен только мобильный телефон, через камеру которого прямо в приложении и будет создаваться имитация.

Чтобы пользоваться версией для ПК, необходим софт, компьютер и VR-шлем.

«Цель этого проекта – показать, с какими ограничениями сталкиваются люди с нарушениями зрения в повседневной жизни. Быть знакомым с этими ограничениями полезно не только докторам, но и близким, с которыми человек проводит много времени. Для этого мы включили в программу возможность создавать симуляции на основе реальных данных клинических исследований, а также широкий перечень различных готовых клинических проявлений болезней глаз: катаракта, глаукома, отслойка сетчатки, макулярная дегенерация и т.д. Каждый пользователь сможет настроить программу нужным образом и увидеть мир глазами другого человека», - отметил Андрей Демчинский, автор и руководитель проекта «SeeMyWorld».