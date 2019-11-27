ILCoin увеличил блок до 5 ГБ: блокчейн готов для внедрения в сферы финансов и технологий

ILCoin Blockchain Project подтвердил успешность запуска RIFT-протокола и последовавшего за ним релиза блока в 5 ГБ, – ставшего самым крупным стабильным блоком на рынке. Основными целями разработки нового протокола были решение проблемы масштабируемости блокчейн-сетей, подготовка технологии к широкому внедрению, в том числе в сферы финтеха и управления данными, а также формирование базы для создания рабочей системы on-chain-хранения.

Преимущества блокчейна – малые комиссии, высокий уровень безопасности и возможность работать напрямую, без посредников – создали высокий спрос на него и в криптосфере, и за ее пределами. В последние годы объем разработок в данной сфере существенно возрос. Гиганты ИТ и техиндустрии, такие как Amazon, IBM и Sony, активно исследуют технологию распределенного реестра, в то время как национальные правительства финансируют разработки в области введения официальных цифровых валют, создания децентрализованных баз данных и систем голосования. Однако до недавних пор ограничение по масштабируемости препятствовало широкому внедрению блокчейна.

ILCoin стал первым проектом, которому удалось решить проблему масштабируемости. Для этого разработчики пересмотрели структуру сети и ввели второй уровень, состоящий из мини-блоков. Благодаря своей уникальной архитектуре RIFT оптимизирует процесс передачи данных и позволяет синхронизировать большие объемы данных без задержек.

«RIFT включает механизм одновременной синхронизации для отдельных блоков, который помог нам отойти от принципа FIFO и решить проблему узких мест. Теперь более крупные блоки будут синхронизироваться параллельно с последующими блоками меньшего объема», – прокомментировал Норберт Гоффа, исполнительный директор ILCoin.

Протокол RIFT позволяет проводить мгновенные транзакции и без задержек обслуживать миллионы пользователей

Новый протокол работает со стабильными блоками 5 ГБ, поднимая при этом скорость сети до 23140987 транзакций за блок при генерации блока каждые 3 минуты и весе транзакций в 232 байта. Таким образом, по скорости RIFT в десятки раз превосходит возможности сети Visa и в десятки тысяч – возможности сети биткойн. С конца ноября блоки 5 ГБ стали доступны пользователям ILCoin, что в любой момент можно проверить через Block Explorer.

RIFT позволяет экономично хранить информацию внутри цепочки блоков, без рисков безопасности, связанных с использованием внешних хранилищ. Мини-блоки прочно связаны друг с другом и с родительскими блоками, что гарантирует целостность файлов. Кроме этого, RIFT неприхотлив в плане оборудования и скорости соединения: с системой, работающей на новом протоколе, можно легко работать с обычного смартфона через мобильный интернет.

В сочетании с сертифицированным консенсусом C2P, вышедшем ранее в этом году и эффективно защищающим блокчейн ILCoin от хакерских атак, RIFT отмечает начало нового этапа в истории блокчейна и делает возможным внедрение этой технологии в любые сферы, где будет актуально проведение безопасных транзакций и эффективное управление базами данных.

Чтобы следить за актуальными новостями, присоединяйтесь к Telegram-группе команды разработки ILCoin. Документация по RIFT доступна на официальном сайте проекта.