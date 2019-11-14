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«Яндекс.облако» запустило СУБД MongoDB как управляемый сервис на основе актуальной версии 4.2

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Разработчик системы управления базами данных общего назначения MongoDB и российская платформа «Яндекс.облако» объявили об официальном партнерстве. Платформа «Яндекс.облако» стала первым официальным партнером MongoDB в России и представила сервис Managed Service for MongoDB на основе актуальной версии 4.2, поддерживающей ACID-транзакции на уровне шардированного кластера и другие возможности.

Теперь клиенты «Яндекс.облака» смогут использовать MongoDB как управляемый сервис на основе актуальной версии 4.2, ранее недоступной в России. Обслуживание СУБД, включая своевременные обновления, автоматизировано на стороне платформы «Яндекс.облако», пользователь получает готовую к эксплуатации базу данных. Кроме того, как официальный партнер «Яндекс.облако» получает прямой доступ к технической поддержке MongoDB и будет оказывать техническую поддержку своим клиентам в России.

Основные преимущества Managed Service for MongoDB в «Яндекс.облаке»: официальные новые релизы СУБД (MongoDB 4.2) и патчи для младших версий (3.6, 4.0); новые функции MongoDB, не доступные в более ранних версиях, в том числе поддержка ACID-транзакций с несколькими документами, а также улучшение поддержки существующих опций и расширение их функциональности; 100% совместимость с оригинальным софтом разработчика; официальный канал обратной связи с разработчиком MongoDB; инфраструктура «Яндекс.облака» защищена в соответствии с ФЗ-152.

«Официальное партнерство с разработчиком MongoDB помогает нам предоставлять более надежный и функциональный сервис для компаний, которые развивают и создают новые цифровые продукты в сферах розничной торговли, электронной коммерции и финансов», – сказал Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.облака».

«Мы стремимся к тому, чтобы у наших клиентов была возможность работать с MongoDB на любой платформе, в том числе в "Яндекс.облаке", — сказал вице-президент по работе с партнерами MongoDB Алан Чхабра. — Мы очень рады, что у нас появился новый стратегический партнер и что теперь у "Яндекса" есть лицензия и возможность предлагать MongoDB как услугу с полной поддержкой. Партнерство с "Яндексом" поможет нам повысить качество обслуживания клиентов в Восточной Европе».

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