SberCloud на CNews Forum 2019 рассказал о перспективах развития облачного рынка в России

Директор по развитию бизнеса в госсекторе SberCloud Шамиль Каюмов на CNews Forum 7 ноября в Москве рассказал о развитии мирового и российского рынка облаков, основных тенденциях, а также о методах популяризации облачных сервисов среди российского бизнеса.

Сегодня в России проникновение облачных технологий составляет только 4%, когда в мире эта отметка перевалила за 50%. При этом рынок в России растет на уровне 25% в год и приближается к $1 млрд.

Причинами разрыва между мировым и российским рынками облачных технологий являются уже сделанные предприятиями в России вложения в собственную ИТ-инфраструктуру, низкий уровень информированности бизнес-сообщества, страхи в области информационной безопасности.

При этом облако предоставляет компании безопасный, быстрый и удобный доступ к ее данным с любого устройства из любой точки мира. Облачные сервисы дают возможность компаниям быстрее тестировать новые гипотезы и выводить на рынок новые продукты, изменять свои бизнес-модели, масштабировать бизнес-процессы, использовать возможности новых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и др.

Что касается сегмента среднего и малого бизнеса, то для него использование облака в 40 раз выгоднее, чем использование собственного физического сервера. Помимо прочего, настройка виртуального сервера занимает меньше времени, и его проще масштабировать, что дополнительно сокращает расходы и стимулирует рост бизнеса.

Говоря о тенденциях, Шамиль Каюмов отметил, что способствовать росту популярности облаков в России может наличие любой информации, касающейся облачных технологий. Люди, принимающие решения о миграции инфраструктуры в облако, должны слышать об облаках от коллег, на бизнес- конференциях, из деловой прессы. Чрезвычайную важность приобретает донесение преимуществ облаков до бизнеса на языке бизнеса, популяризации преимуществ облачных технологий.

Немаловажным остается факт наличия между ИТ- и бизнес-подразделениями внутри компаний барьеров, которые необходимо устранить. Взаимопроникновение компетенций и практик из бизнеса в ИТ и из ИТ в бизнес, повышение ИТ-компетенций у руководителей компаний ускорят внедрение облачных решений в России.

Шамиль Каюмов также отметил, что индустрии нужно больше выпускников вузов с профильным математическим образованием и знаниями в области информатики и программирования, что невозможно без поддержки государства.