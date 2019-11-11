NetApp представила программу для построения облачной инфраструктуры

NetApp объявила о том, что готова предложить заказчикам программу NetApp Keystone, которая предоставляет ряд гибких решений как для приобретения, так и для самостоятельного построения облачной инфраструктуры.

Сегодня компании осуществляют цифровую трансформацию, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Им приходится оперативно внедрять и использовать инновации и при этом справляться с обилием данных. Для того, чтобы успевать за развитием цифровых технологий и справляться с их стремительно растущей сложностью, сервисы данных также должны трансформироваться вместе с ними. В индустрии уже начинают осознавать необходимость в простоте, но финансовые модели и процессы обновления совершенствовались слишком медленно.

«Гибридное мультиоблако несет в себе огромный потенциал, но оно также влечет за собой и сложность сред, которая со временем только растет. В то же время в этом году бюджеты сократились, и в результате возникла острая необходимость оптимизировать и упрощать не только способы организации инфраструктур и управления ими, но также закупки в ИТ-секторе, — сказал Ашиш Надкарни, вице-президент группы IDC по инфраструктурным системам, платформам и технологиям. — Внедряя гибкие модели потребления и продукты, ориентированные на автоматизацию, NetApp не только значительно упрощает использование своих собственных продуктов и сервисов, но и помогает ИТ-лидерам модернизировать и контролировать все свои инфраструктуры, а также управление ими».

«В современных условиях облачные технологии играют ключевую роль в клиентском опыте, — отметил генеральный директор NetApp Джордж Куриан. — Мы создали стратегию Data Fabric, чтобы упростить и модернизировать ЦОД наших партнеров, а также дать им возможность преуспеть в эпоху гибридного облака. Решения, которые мы внедряем сегодня, являются дальнейшим развитием этой философии — то, что Data Fabric сделала в плане упрощения и унификации инфраструктуры данных, наши новые гибкие модели использования делают на уровне бизнеса».

Цель NetApp — упростить для заказчиков управление данным во всех аспектах: от приобретения и потребления продуктов и сервисов до их использования в своих средах и выбора сервис-провайдера. Являясь лидером в области оборудования и программного обеспечения для хранения данных, а также провайдером инновационных облачных сервисов, с бизнесом, который растет почти на 200% из года в год, только NetApp предлагает полный спектр возможностей, необходимых заказчикам для создания своих уникальных Data Fabric и управления ими с целью устранения финансовых, операционных и технических препятствий на пути внедрения гибридных мультиоблачных сред.

NetApp Keystone — это программа, которая предоставляет заказчикам ряд гибких решений как для приобретения, так и для самостоятельного построения облачной инфраструктуры, в ЦОД или за его пределами. Keystone предлагает гибкие возможности экономии, с оплатой по мере использования, динамическое масштабирование и операционную простоту, в которых нуждаются заказчики, чтобы использовать облако на своих условиях.

Характеристики Keystone.

Гибкость для сочетания и согласованности опций закупок и методов оплаты подписок. Возможность воспользоваться любым сервисом NetApp в любой среде — в ЦОД, в облаке, в их сочетании. Свобода выбора управления — через NetApp, партнера или самостоятельно. Упрощенная модель владения, которая позволяет с легкостью покупать системы, использовать их и расширять инфраструктуру, начиная с новых продуктов NetApp: A400, FAS8300 и FAS8700.

Keystone помогает приспособиться к реалиям гибридного мультиоблака, в которых ИТ-подразделения должны обладать более широким выбором, гибкостью и свободой, чтобы использовать те сервисы данных, которые им необходимы, и оплачивать эти сервисы так, как удобно им.

«Стратегия Data Fabric от NetApp стала ключевым элементом нашей помощи заказчикам в модернизации их инфраструктур, — сказал Кен Фарбер, президент ePlus Software. — Благодаря Keystone мы помогаем нашим клиентам строить свои Data Fabric, предлагая модель использования, упрощающую работу и сложность навигации в гибридном мультиоблаке».

В дополнение к Keystone, NetApp также упростила для заказчиков процессы покупки и эксплуатации благодаря оптимизированному процессу продаж, новым простым сервисам поддержки, а также фиксированным и предсказуемым ценам на эти сервисы. Все эти предложения будут включены в новые гибридные флэш-СХД и СХД all-flash — NetApp AFF A400, FAS8300 и FAS8700.

Наряду с новой программой и оптимизацией пользовательского опыта, NetApp объявляет о некоторых обновлениях в своей линейке продуктов, которые включают ряд новых продуктов, улучшений и интеграций.

AIOps. Новое решение, интегрированное с Active IQ и Cloud Insights, предлагает доступ к стремительно растущему озеру данных, построенному на основе анализа работы СХД NetApp по всему миру, для решения проблем гибридной мультиоблачной среды одним щелчком мышки.

Безопасность и защита данных в гибридном мультиоблаке. В дополнение к защите корпоративного класса и многоуровневому использованию данных любого облака, новые сервисы данных обеспечивают соответствие нормативным требованиям всех основных отраслей.

Новое программное обеспечение и системы, соответствующие требованиям новых и традиционных корпоративных приложений. Новые флэш-СХД и решения, а также обновления NetApp ONTAP предоставляют широкий спектр вариантов производительности и обеспечивают простоту использования корпоративных и современных приложений. Помимо этого, массив AFF All SAN обеспечивает ультрасовременную отказоустойчивость и рекордную производительность среднего уровня.

Независимость DevOps от облаков. Используя возможности Kubernetes, NetApp обновила модель потребления, чтобы обеспечить перенос приложений, помочь в решении экономических вопросов и проблем с чрезмерной сложностью, которые препятствуют слаженной работе современных DevOps. Основываясь на опыте собственной трансформации, когда NetApp смогла связать воедино три разрозненных решения, используемых внутри компании, мы предлагаем универсальную модель, которая способна помочь любому заказчику избежать зависимости от поставщиков и переноса целых инфраструктур и которая обеспечивает гибкость для любых рабочих нагрузок.