Cisco представила новое портфолио с брендом Cisco Designed for Business

Cisco входе своей ежегодной конференции Partner Summit предложила заказчикам и партнерам безопасное и гибкое портфолио, целевую поддержку, рассчитанную на несколько лет информационно-образовательную кампанию и наращивание партнерских инвестиций для выгодного использования возможностей, открывающихся в малом бизнесе.

В новое портфолио с брендом Cisco Designed for Business войдут необходимые для успеха малых предприятий недорогие продукты. Cisco также резко наращивает инвестиции в партнерскую программу для этого рынка, создавая партнерам и представляющим малый бизнес заказчикам комфортные условия взаимодействия, включая ускоренную реакцию и немедленный доступ к квалифицированной поддержке, а это именно то, что необходимо малым предприятиям.

«Динамика цифровой трансформации сегодня просто поражает. Предприятия всех масштабов стараются быть современными, конкурируют за клиентов и повышают свою эффективность, — сказал Марк Мандей (Marc Monday), руководитель подразделения Cisco по работе с малым бизнесом. — Мы хотим предоставить малым предприятиям доступ к тем же первоклассным технологиям, которые имеются в распоряжении более крупных заказчиков, но при этом обеспечить баланс простоты использования и эффективности, чтобы клиенты не отвлекались от главного, от своего бизнеса».

Cisco будет активнее откликаться на потребности и поддерживать малые предприятия, используя новый Virtual Demand Center (VDC). VDC помогает удовлетворять спрос, инициируемый маркетинговой активностью Cisco, создавая коммерческие предложения при минимальном контакте с клиентом. Для партнеров VDC открывает готовые к действенному использованию возможности, заказчики получают ускоренную реакцию и немедленный доступ к квалифицированной поддержке.

Cisco также поддерживает своих партнеров, работающих с малым бизнесом, существенно наращивая инвестиции в партнерские программы, направленные на повышение рентабельности партнеров. Запуская новые программы, стимулируя развитие, совершенствуя процесс утверждения сделок, облегчая поиск новых заказчиков, Cisco создает партнерам как никогда благоприятные условия для работы с малым бизнесом.

Новые предложения и изменения в партнерских программах в том числе включают.

Новые преференции Perform Plus, предназначенные для поощрения партнеров, работающих преимущественно с малыми и средними предприятиями, путем ежеквартальных выплат. Cisco также наращивает инвестиции для партнеров, которые демонстрируют целенаправленное развитие, но не всегда могут использовать другие преференции. Данная программа начинает действовать в третьем квартале 2020 финансового года.

Новая программа CMSP Express представляет собой переработанную программу по работе с поставщиками облачных и управляемых услуг (Cloud and Managed Service Program) и рассчитана на провайдеров управляемых услуг, предлагающих услуги малым предприятиям.

Глобальная доступность программы X-Sell. Сообщество сбытовых организаций, созданное совместно с партнерами, использующее проводимое Cisco обучение и совместные продажи, расширяется и охватывает малые предприятия.

Упрощенная цифровая регистрация значительно сокращает сроки утверждения сделок, ограниченных определенными суммами, и позволяет партнерам быстрее действовать в условиях динамично развивающегося рынка.

Cisco представила новое портфолио продуктов, разработанное специально для малых предприятий под брендом Cisco Designed for Business. Оно включает интеллектуальные целевые решения, в том числе продукты для совместной работы (Webex), беспроводной связи (точки доступа Catalyst) и встроенные средства обеспечения информационной безопасности (Meraki Go). В портфолио также войдут различные сервисы, облегчающие малым предприятиям работу с Cisco, в том числе ускоренное обслуживание, а также адаптированные продукты, обеспечивающие малому бизнесу информационную безопасность связи, вычислений и совместной работы.