«Системный софт» предложит клиентам решения ownCloud

«Системный софт» начал продажи продуктов компании ownCloud. Одноименное решение ownCloud — программный продукт с открытым исходным кодом для синхронизации и обмена файлами, совместной работы и защиты конфиденциальности, которое позволяет клиентам сохранять контроль над своими данными.

«Спрос на решения для удаленной работы с файлами и данными возрастает, поэтому мы стараемся предлагать нашим клиентам различных поставщиков этой услуги, под индивидуальные нужды каждого. Так мы выводим на рынок решения компании ownCloud — опенсорс-альтернативу многих облачных хранилищ. Одна из ключевых особенностей платформы состоит в том, что она может плавно интегрировать уже существующие хранилища компании, такие как Windows Network Shares или Dropbox», — отметил Александр Иванов, куратор проектов компании «Системный софт».

Компании, которые организуют обмен конфиденциальными данными (внутренний или со внешними контрагентами), полагаются на локальную корпоративную платформу доступа к файлам из ownCloud. Платформа обеспечивает наглядность, контроль и интеграцию в сложные, безопасные и совместимые среды, в которых нуждаются ИТ-специалисты.

«Мы рассматриваем Россию как рынок с отличными возможностями роста. Поэтому логично расширить нашу партнерскую экосистему, объединившись с “Системным софтом”, вторым по величине выручки поставщиком программного обеспечения в России. “Системный софт” — экономически стабильная компания с хорошей репутацией на рынке, устоявшейся клиентской базой и высокими стандартами обслуживания. Уверены, сотрудничество позволит обеспечить наших российских клиентов высококачественными решениями и услугами», — отметил Йорг Эбервайн, вице-президент по работе с партнерами компании ownCloud.

В версии ownCloud 10 расширены возможности безопасности и совместной работы, улучшена производительность. Теперь пользователи могут приглашать внешних гостевых пользователей в ownCloud по электронной почте или редактировать все офисные форматы совместно — в браузере с помощью онлайн-инструментов Collabora Online, OnlyOffice и использовать Microsoft Office Document Server.

Платформа ownCloud позволяет бизнесу работать с самыми различными базами данных — MySQL, MariaDB,Oracle Database — в том числе, на серверах под управлением Linux. Предусмотрены также клиенты для синхронизации данных с ПК под управлением Windows, Mac OS X и Linux, а также с мобильными устройствами под управлением iOS и Android.

«Системный софт» предложит заказчикам ownCloud Standard Edition, ownCloud Enterprise Edition и ownCloud Enterprise Edition (for non-profit Educational Institutions).

ownCloud – ведущее на рынке решение для совместной работы над контентом с открытым исходным кодом. ownCloud позволяет пользователям получать безопасный доступ и обмениваться данными с любого устройства в любой точке земного шара.

С более чем 200 000 установок и 50 миллионами пользователей ownCloud обеспечивает компаниям современный опыт сотрудничества, повышая производительность и не снижая планку безопасности. В то же самое время, ownCloud дает пользователям необходимую прозрачность и контроль для управления конфиденциальными данными.