«Россети» внедряют предиктивную аналитику в работу электросетевого комплекса

«Россети Центр и Приволжье» («МРСК Центр») и РОТЕК подписали соглашение о внедрении системы предиктивной аналитики и удаленного мониторинга ПРАНА для повышения безопасности и надежности работы электросетевого оборудования.

Подписи под документом в присутствии председателя комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации Павла Завального и главы группы «Россети» Павла Ливинского поставили генеральный директор «МРСК Центра», являющегося управляющим органом «МРСК Центра и Приволжья», Игорь Маковский и генеральный директор РОТЕК Иван Панасюк.

Внедрение системы предиктивной аналитики на объектах «Россетей» создает основу для перехода к обслуживанию оборудования по техническому состоянию. Данный шаг позволит сделать прозрачными производственные процессы для всех уровней менеджмента, получить дополнительный контроль за расходами на обслуживание и независимую оценку качества выполненных работ, а также сократить потери электроэнергии, повысив надежность электроснабжения и укрепив стабильность финансово-экономического положения электросетевых компаний группы.

На первом этапе к системе ПРАНА будут подключены питающие центры удмуртского филиала компании «Россети Центр и Приволжье» – ПС 110 кВ «Калашников» и ПС 110 кВ «Пазелы», а также оборудование питающего центра ПС 35 кВ «Аэропорт».

В срок до 2023 г. запланировано подключение оборудования питающих центров производственных объединений «Центральные электрические сети», «Южные электрические сети» и «Глазовские электрические сети» в Республике Удмуртия.

ПРАНА – российская система предиктивной аналитики, находящаяся более пяти лет в коммерческой эксплуатации, позволившая провести цифровизацию значительного числа энергоблоков и объектов ТЭК в России и Казахстане. На сегодняшний день система ПРАНА установлена на основном энергетическом оборудовании общей мощностью более 3,5 ГВт и стоимостью $5 млрд.