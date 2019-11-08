Kyocera вышла на рынок промышленной струйной печати

Kyocera Document Solutions Russia объявила о расширении присутствия в бизнес-сегментах рынка с запуском цветной печатной машины TASKalfa Pro 15000c. Запуск является следующим шагом в диверсификации бизнеса корпорации Kyocera, опираясь на богатый опыт собственного производства струйных печатающих головок.

Kyocera использует свой многолетний опыт и знания в области производства печатных устройств, где решения на базе МФУ и принтеров являются одними из самых востребованных на рынке, чтобы перейти в область производственной печати с новым продуктом. TASKalfa Pro 15000c обеспечивает низкие эксплуатационные расходы, высокую эффективность и низкое энергопотребление, а также предлагает экономически выгодные решения для печати больших объемов.

«Это значимый момент для Kyocera, который позволит привнести наш многолетний опыт в сектор производственной печати. TASKalfa Pro 15000c - это инновационная производительная струйная ЦПМ, созданная благодаря совместному труду наших лучших экспертов по всему миру. Эта высокопроизводительная машина обеспечивает компаниям любого размера быструю окупаемость инвестиций благодаря скорости печати до 150 страниц в минуту и высокой надежности», - сказал Марсель Эббенхост, руководитель отдела промышленной печати и Marketing Innovation Centre в Kyocera Document Solutions Europe.

Несмотря на то, что в результате запуска этого продукта Kyocera переходит в совершенно новую для себя сферу бизнеса, компания сохраняет многие ключевые особенности, которые сделали бренд успешным. Одной из таких особенностей является простота обслуживания ЦПМ благодаря небольшому количеству подвижных частей, которые снижают риск поломки и могут быть легко заменены самими пользователями, а во многих случаях, даже без необходимости вызова технического специалиста. Все это гарантирует компаниям, которые предъявляют повышенные требования к сроку получения большого количества печатных работ, укладываться в необходимые сроки.

Кроме того, TASKalfa Pro 15000c может повысить производительность любого задания на печати, благодаря времени прогрева, который составляет менее 120 секунд, и выхода первой страницы за срок менее 5,5 секунды. Это дает больше возможностей для пользователей, которые не могут позволить себе долго ждать. В сочетании с простой интеграцией в существующие рабочие процессы, данное ЦПМ может гарантировать любому заказчику укладываться в строго отведенные сроки, без потери качества печати и увеличения затрат.

Одновременно с этим, данное оборудование является дружелюбным к окружающей среде, что является частью основы философии Kyocera. ЦПМ потребляет при печати до 6,3 кВт/ч согласно данным ТEC, являясь один из лучших энергоэффективных продуктов в этой категории на рынке. Фокусируясь на максимально возможную оптимизацию энергопотребления, TASKalfa Pro 15000c помогает корпорации Kyocera минимизировать воздействия на окружающую среду одновременно с сокращением затрат владельца.

«Наши внутренние ценности — это то, что помогло Kyocera позиционировать себя лидером в области инноваций печатной промышленности. Было важно, чтобы TASKalfa Pro 15000c базировалась на тех же ценностях, как решение, которое предлагает больше, чем просто качество, но и надежность, и, следовательно, представляет собой комплексный пакет ценностей для наших клиентов, - отметил Эббенхост. - Компании все больше осознают необходимость повышения безопасности своего документооборота путем внедрения услуг внутренней печати, особенно в таких секторах, как банковское дело, здравоохранение, коммунальные и госуслуги. Они также понимают ценность персонификации своих печатных продуктов, чтобы делать их уникальными. Эта ситуация помогла компании Kyocera понять, что пришло время перенести наш опыт в новую область бизнеса, с конкретным продуктом, готовым лидировать на рынке,» – заключил он.

Kyocera стремится предоставлять оптимизированные решения для печати предприятиям всех размеров, используя свой широкий ассортимент продукции. Внедрение TASKalfa Pro 15000c расширяет продуктовый портфель, предоставляя специалистам по печати и организациям с высокими требованиями к печати, возможность оптимизировать свои процессы эффективным и надежным способом.

Технические особенности. Аппарат разработан для различных нужд печати: до 1 млн. отпечатков A4 в месяц. Масштабируемость: модульная конструкция позволяет масштабировать систему под разные объемы печати, с максимальной загрузкой до 14 310 листов. Скорость: 150 отпечатков A4 в минуту. Всегда готов к печати: всего 5.5 секунд для выхода первого отпечатка. Универсальность: Персонализация документов и финишная обработка материалов плотностью до 360 гр/кв. м. Оптимизация обслуживания: Пользователи могут самостоятельно заменять детали, что устраняет необходимость в регулярных визитах инженеров. Низкое влияние на окружающую среду: низкое потребление электроэнергии до 1.5 кВт для стандартной конфигурацией, что подтверждается многими сертификатами, в частности Energy Star, EPEAT, RoHS и EcoMark.