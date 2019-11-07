«Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»

На базе системы «Галактика EAM» реализуется проект по автоматизации управления производственными активами центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк-Мурманск», дочерней компании «Новатэка». Об этом CNews сообщили в корпорации «Галактика».

Внедрение системы позволит обеспечить высокую эффективность использования производственного и инженерного оборудования за счет снижения стоимости владения и минимизации простоев, отмечают в «Галактике».

Основными целями проекта являются выстраивание бизнес-процессов технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) для эффективного планирования и контроль выполнения ремонтной программы. В рамках первого этапа разрабатываются методологии и выполняется одновременное прототипирование системы управления производственными активами на базе «Галактика ЕАМ».

Второй этап – внедрение разработанного прототипа, планируется реализовать одновременно с началом эксплуатации ЦСКМС, что позволит обеспечить автоматизированное планирование регламентных ремонтных работ с учетом нормативов и существующих ресурсов, а также распределение внеплановых работ на основе анализа частоты и причин отказов оборудования. В результате реализации проекта будет организовано стратегическое и оперативное управление, контроль и анализ работ ТОиР, что обеспечит снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования с поддержанием необходимого уровня надежности.

«Мы гордимся, что при реализации таких значимых и масштабных проектов крупные российские компании используют "Галактику EAM" для автоматизации управления производственными активами. Мы в своей деятельности, прежде всего, основываемся на использовании передовых методик и лучшем отраслевом опыте, – сказал член правления корпорации "Галактика" Антон Мальков. – В настоящий момент завершен первый этап работ для "Новатэк-Мурманска", разработаны концептуальный проект будущей системы, методология паспортизации и методология технического обслуживания и ремонта. Мы понимаем важность и масштаб проекта и реализуем его с обеспечением высокого качества работ».