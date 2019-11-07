Cisco представила обновленный портфель продуктов для совместной работы

Cisco в ходе своей ежегодной конференции для партнеров Partner Summit представила ряд обновлений для своего портфолио решений в области совместной работы. Обновленные продукты позволят ИТ-директорам, решающим задачу цифровой трансформации своих организаций, провести масштабные преобразования и при этом сохранить имеющиеся инвестиции в локальную, гибридную и облачную инфраструктуру для совместной работы, а также унифицировать телефонное общение, телеконференции и передачу сообщений.

«Инициативы по трансформации рабочего пространства часто вызывают хаос, однако это вовсе не обязательный сценарий, — сказал Шри Шринивасан (Sri Srinivasan), вице-президент и генеральный директор подразделения компании Cisco по разработке продуктов для совместной работы. — Мы понимаем, что приоритетной задачей директора по взаимодействию с заказчиками является обеспечение комфортных условий труда. Это означает, что эргономичное приложение должно дополняться единообразием интерфейсов для всех рабочих нагрузок, единой панелью управления, аналитикой и диагностикой, средствами обеспечения информационной безопасности и соответствия нормативным требованиям корпоративного класса. Все это есть в портфолио Cisco Collaboration».

Новые устройства реализуют возможности искусственного интеллекта и совместной работы на новом уровне.

Desk Pro. Ближайшей аналогией будет «моментальный офис», которым может пользоваться руководитель, рядовой работник или даже целая группа. Все самые продвинутые функции нашего портфолио реализованы в устройстве, главная часть которого – 27-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4K и разъемом USB-C. Имеется встроенное веб-приложение, нет необходимости в дополнительном экране и зарядном устройстве. Desk Pro работает не только с Webex, но и с любой службой телеконференцией — остается только выбрать. Desk Pro узнает пользователя, когда он приблизится, и поприветствует его. Если домашний офис немного захламлен, а времени на уборку нет, Desk Pro размоет фон или подставит виртуальный. А система шумоподавления позаботится о том, чтобы сторонний шум не мешал встрече.

Room Panorama. Технологии иммерсивного сотрудничества, или сотрудничества с эффектом присутствия (Immersive Telepresence), применяются в переговорных уже более десяти лет, объединяя находящихся в разных странах сотрудников и повышая эффективность групповой работы. Основная идея заключается в объединении двух половинок переговорного стола, находящихся друг от друга на расстоянии нескольких тысяч километров. Мы кардинально усовершенствовали ситуацию и объединили две половины переговорной комнаты, разделенные тысячами километров. Теперь при взаимодействии удаленных команд будет создаваться впечатление, что они находятся в одном пространстве, а плодотворному проведению встречи помогут комплексные функции ИИ, работа с контентом и интеграция. При этом не просто создается реальный эффект присутствия: в распоряжении участников находятся функционал распознавания лиц, который укажет имена и должности присутствующих, инструментарий составления резюме встречи и возможность подключения дополнительных сенсорных экранов Webex Board.

Новая гарнитура Bluetooth, специально разработанная для повышения продуктивности, которая при этом выполняет функции персональной гарнитуры. Cisco Headset 700 отфильтрует офисный шум и поможет сосредоточиться на важном. Подключив гарнитуру к собственному устройству или любому устройству Cisco, можно перемещаться по офису и легко переходить от фонового слушания музыки к входящему звонку или очередной конференции. Удобство Headset 700 оценят и работники умственного труда, и сотрудники контакт-центров. Для ее настройки используется мобильное приложение. ИТ-администраторы смогут управлять гарнитурами через Control Hub, будучи уверенными в защите от угроз и заражения вредоносным ПО. Более того, гарнитуры Cisco Headset 700 интегрированы с нашим приложением и устройствами для совместной работы. Они обладают уникальными интеллектуальными возможностями. Сегодня они умеют выявлять и подавлять фоновый шум. Вполне возможно, что завтра они смогут напомнить о начинающейся через несколько минут телеконференции.

Стратегия единой платформы Single Platform Advantage и унифицированное модульное приложение. Стратегия Single Platform Advantage подразумевает интегрированную доставку всех рабочих нагрузок (вызовы, сообщения, конференции, устройства, контакт-центр) на базе единой платформы. Для пользователя это означает, что будь перед ним телефон, ноутбук или другое устройство, он увидит все те же привычные рабочие инструменты. Чтобы перейти с мобильного устройства на устройство, подключенное к переговорному залу телеконференции, достаточно одного клика. А для ИТ-персонала здесь открывается возможность администрирования и управления информационной безопасностью с единой панели.

Преимущества стратегии Single Platform Advantage.

Граничные и гибридные сервисы. Заказчики получают возможность соединить имеющиеся ресурсы и предлагать расширенные возможности на базе облака. Когнитивная совместная работа. Использование контекста и аналитической информации каждый день, при каждом взаимодействии. Соответствие нормативным требованиям и информационная безопасность корпоративного класса. Наша технология реального сквозного шифрования защищает данные в процессе передачи, во время хранения и обработки. В соответствии с требованиями регулятора, наша многоуровневая модель информационной безопасности предусматривает защиту от потери данных, а ее постоянный мониторинг и валидация обеспечивают соответствие жестким внутренним и внешним отраслевым стандартам.

Аналитика и управление. Webex Control Hub дает возможность централизованно управлять крупномасштабными проектами и принимать решения на основе поступающих данных. Благодаря мониторингу производительности и диагностике в реальном времени в любой момент поддерживается максимальное качество обслуживания пользователей. На основе анализа использования всех переговорных комнат выполняется соответствующая оптимизация ресурсов. Чтобы улучшить конечные показатели, анализируются действия агентов контакт-центра и этапы их взаимодействия с клиентами. При этом все данные передаются по глобальной магистрали, оптимизированной для работы с контентом в реальном времени.

Унифицированное модульное приложение разрабатывалось с учетом пожеланий пользователей. Мы проделали огромную работу, объединяя все платформы таким образом, чтобы открывающий новое приложение пользователь с первого же момента чувствовал, что оно ему уже знакомо. Сегодня мы представляем различные способы объединения наших приложений для телефонии, передачи сообщений и телеконференций. Например, подключившись к конференции с помощью Webex Teams, пользователь увидит те же органы управления, что и в самом приложении Webex. При этом у него будет возможность видеть участников и участвовать в чате. Мы также унифицировали индикацию присутствия, отражающую состояние коллег (занят или свободен).

Плюс инструментария — его модульность. Это одно приложение, которое конфигурируется администратором в соответствии с потребностями разных пользовательских групп. Например, его можно настроить для складских рабочих, которые никогда не участвуют в виртуальных конференциях, но целый день обмениваются звонками и текстовыми сообщениями. Каждый получает именно то, что нужно. Не больше, но и не меньше.

Невозможно представить глобальный бизнес без телефонного общения, и Cisco уделяет большое внимание облачной телефонии. При этом заказчикам не приходится отказываться от уже сделанных инвестиций. Мы работаем с имеющимися решениями и предлагаем пользователям необходимые им продвинутые функции.

Webex — единственная платформа, масштабируемость, безопасность и функционал которой соответствуют потребностям в телефонной связи современных распределенных средних и крупных предприятий. ИТ-персонал задействует установленные УАТС производства Cisco и других вендоров, расширяя функционал за счет облачных приложений, централизованного управления и аналитических приложений Webex.

Новые решения Webex Edge for Calling добавляют удобный современный функционал к возможностям имеющихся УАТС Cisco и других вендоров. Теперь ИТ-администратор сможет объединить разрозненные инфраструктуры и с помощью облачных сервисов Webex реализовать для всей организации глобальные планы нумерации, маршрутизацию по наименьшей стоимости, а также такие централизованные сервисы, как IVR, голосовая почта и т.д. Территориально распределенный бизнес станет рентабельнее, если использовать понятные и логичные телефонные функции, такие как набор внутренних номеров, более дешевые внутрисетевые звонки, а также одно приложение Webex для телефонии, телеконференций и сообщений.

Дополнительные опции для подключения УАТС непосредственно к облаку Webex Calling позволяют работать со своим оператором без необходимости в локальном шлюзе. Мы стремимся к простоте и предоставляем свободу выбора.

Новая платформа Cisco Unified Communication Manager Cloud работает с облаком Webex и поддерживает все функции UCM. Развернутый в облаке выделенный частный экземпляр CUCM вместе с Webex Calling для филиалов поможет глобально масштабировать бизнес и ускорить переход предприятия в облако. В вашем распоряжении глобальное облако, созданное для передачи контента в реальном времени, со всеми необходимыми и привычными функциями.