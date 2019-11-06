Softline развернул виртуальный кластер для Mybox

Федеральная сеть ECO-фастфуда Mybox перенесла сервисы для обслуживания интернет-магазина в виртуальный центр обработки данных Softline vCloud. Решение позволяет работать с высокочастотными вычислениями, обеспечивая бесперебойную работу бизнес-приложений заказчика.

Перед руководством Mybox стояла задача выбрать облачный сервис для размещения систем бизнес-аналитики и моделирования бизнес-процессов. Компании было важно получить отказоустойчивое решение, которое позволит динамически управлять существующими ресурсами без капитальных вложений в модернизацию оборудования.

«Заказчик протестировал несколько вариантов облачных платформ и пришел к выбору Softline vCloud: виртуальный дата-центр оказался оптимальным с точки зрения производительности и стоимости. После тестового периода, в рамках которого внутри облачного кластера работали несколько вспомогательных сервисов, руководство Mybox решило перенести в vCloud еще ряд бизнес-приложений, в перспективе обсуждается полная миграция сайта и обслуживающих ресурсов в наш виртуальный ЦОД», – сказал директор департамента по работе с клиентами ЮФО, СКФО Илья Теслин.

Услуга Softline vCloud построена на базе виртуализации VMware. Главной ее особенностью является высокая производительность, что позволяет работать с приложениями, требующими использования высокочастотных вычислений.

Решение предусматривает установку различных операционных систем в зависимости от потребностей заказчика и возможность самостоятельного управления серверами через единую панель. Виртуальный кластер подходит для использования в различных сценариях: как для организации резервных площадок, так и для размещения бизнес-критичных приложений.

«Работа с Softline vCloud позволяет создать отказоустойчивую облачную инфраструктуру для размещения виртуальных машин с гарантированной доступностью 99,9%. Заказчикам Softline доступна также опция использования компонента vCloud Director Extender, который дает возможность переносить свои виртуальные машины из локальной инфраструктуры в облако провайдера с минимальным простоем сервисов. Эту опцию можно использовать, например, в целях резервного копирования сервисов с невысокими требованиями по доступности», – отметил менеджер по развитию облачных решений компании Softline Дмитрий Кравченко.

«Мы очень довольны работой Softline: высокие компетенции ее специалистов, их внимание к потребностям заказчика и скорость реагирования на возникающие у нас запросы помогли нам подобрать оптимальное решение для размещения бизнес-критичных сервисов компании. Использование Softline vCloud помогло нам повысить доступность, отказоустойчивость и производительность существующих приложений. В дальнейшем мы планируем перевести в виртуальный ЦОД операционные сервисы компании», – сказал руководитель ИТ-департамента компании Mybox Антон Гойхман.