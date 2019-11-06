Microsoft и Nokia анонсировали совместные решения на базе Microsoft Azure и Nokia SD-WAN

Microsoft и Nokia объявили о стратегическом сотрудничестве, направленном на развитие инноваций и ускорение трансформации в самых разных отраслях с помощью облачных технологий, искусственного интеллекта и интернета вещей. Сочетание облачных решений Microsoft и опыта Nokia в области критически важных сетей позволит компаниям помочь предприятиям и операторам трансформировать свой бизнес. Решения Microsoft Azure, Azure IoT, Azure AI и Machine Learning и решения Nokia в области LTE/5G для корпоративных беспроводных сетей связи, а также решения в сфере IP, SD-WAN и IoT дают возможность проводить цифровую трансформацию и автоматизацию по всему предприятию и предлагать новые коммуникационные услуги корпоративным заказчикам.

«Бритиш телеком» (BT) стал первым глобальным оператором, предложившим корпоративным заказчикам управляемую услугу, которая включает облако Microsoft Azure и решения Nokia SD-WAN. Заказчики BT могут получить доступ к данной услуге через автоматизированный сервис с делегированием прав, позволяющий компании BT управлять глобальной сетью заказчика Azure vWAN и уникальным решением Agile Connect SD-WAN, основанным на технологии Nokia Nuage SD-WAN 2.0.

«Объединение опыта Microsoft в области интеллектуальных облачных решений и мощных решений Nokia в области корпоративных и критически важных сетей позволит реализовать новые сценарии для коммуникаций и автоматизации, – сказал Джейсон Зандер (Jason Zander), исполнительный президент Microsoft Azure. – Нас очень вдохновляют те возможности, которые открывают наши совместные решения для заказчиков из самых разных отраслей».

«Мы очень рады объединению технологий Nokia для корпоративных и критически важных сетей с облачными решениями Microsoft, – отметила Катрин Бювак (Kathrin Buvac), президент бизнес-группы Nokia по работе с корпоративными заказчиками (Nokia Enterprise) и директор по стратегическому развитию Nokia. – Работая вместе, мы ускорим процессы цифровой трансформации и четвертой промышленной революции, поддержим развитие экономики и рост производительности труда на предприятиях и у операторов связи».

Облачные вычисления и интернет вещей вызвали к жизни четвертую промышленную революцию (Industry 4.0), в ходе которой предприятия используют данные для автоматизации и оптимизации всех аспектов своего бизнеса. Microsoft и Nokia объединяют усилия, чтобы вывести на рынок решения, упрощающие и ускоряющие новую промышленную революцию. Эти решения позволят операторам связи сыграть ключевую роль в полном раскрытии потенциала цифровизации и автоматизации, а также оптимизировать и дифференцировать свой собственный бизнес.

Microsoft и Nokia вступают в партнерские отношения для ускорения цифровой трансформации предприятий. Они предлагают предприятиям решения для сетевых подключений и Интернета вещей (Azure IoT), которые открывают множество новых сценариев для разных областей применения, включая цифровые фабрики, умные города, склады, системы здравоохранения и транспорт (порты, аэропорты и т.д.).

Решение отраслевого уровня Nokia Digital Automation Cloud (Nokia DAC), готовое к технологии 5G, предназначено для сетей корпоративной беспроводной широкополосной связи. Установка в помещениях заказчика элементов Azure позволит внедрить множество безопасных решений для промышленной автоматизации, которым необходима более надежная связь, более эффективное покрытие и более качественная мобильность, чем у традиционных сетей Wi-Fi. К числу таких решений можно, например, отнести установленные в цехах подключенные умные инструменты и машины, повышающие производительность, гибкость и безопасность труда, а также роботы и автономные транспортные средства, работающие в промышленной среде и повышающие уровень автоматизации, эффективности и безопасности.

Решение Nokia Nuage SD-WAN 2.0 позволяет операторам поддерживать интеграцию с решением Microsoft Azure Virtual WAN и обеспечивать связь между отделением компании и облаком. В 2020 году Microsoft и Nokia планируют расширить возможности сетевых подключений для отделений предприятия. Автоматизация локальных и гибридных подключений к глобальным сетям позволит предоставить предприятиям более простой и быстрый доступ к облачным приложениям, таким как Office 365, обеспечить безопасность соединений "отделение-отделение" и «отделение-Azure», а также снизить вероятность конфигурационных ошибок, нарушающих безопасность и надежность связи.

Компании также интегрируют решение Nokia Worldwide IoT Network Grid (WING) и Azure IoT Central, что позволит максимально упростить подключение, внедрение, управление и обслуживание Интернета вещей. Эта интеграция даст возможность операторам предложить своим корпоративным заказчикам единую платформу, включающую вертикальные отраслевые решения, для безопасного подключения к услугам интернета вещей (отслеживание активов, машинный мониторинг и т.д.) в национальном и глобальном масштабе. Предприятия смогут пользоваться решением Azure IoT Central и партнерскими решениями для более быстрого и простого внедрения технологии Nokia IoT и собственных приложений для интернета вещей.

Microsoft и Nokia вместе займутся хостингом когнитивных услуг Nokia Analytics, Virtualization and Automation (AVA) в облаке Azure. Эти решения с функциями искусственного интеллекта помогут операторам выходить из частных ЦОД в облако Azure, чтобы сократить расходы и подготовиться к внедрению технологии 5G. Predictive Video Analytics (прогнозная видеоаналитика) – это первый пример совместного решения, которое обеспечивает оптимизацию видеосервисов и повышает их надежность до 60 процентов.